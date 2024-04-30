«Сан-Паулу»
Турнирное положение: По итогам трех туров бразильской Серии А «Сан-Паулу» занимает 14-е место с тремя баллами и разницей мячей 5-4.
Команда на три очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертой строчки, где находится «Атлетико Паранаэнсе».
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Триколор» смогли разгромно обыграли «Атлетико Гояненсе» (3:0), забив три безответных мяча.
Посреди же этой недели коллектив также выиграл. Также в гостях ему удалось обыграть эквадорскую «Барселону» в групповом раунде Кубка Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Хамес Родригес, Рафинья, Лукас Моура, Негруччи, Янг, Ли, Морейра, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» дважды выиграл и дважды проиграл.
Поскольку обе вышеуказанные победы с общей разницей 5-0 пришлись на последние матчи, это скорее говорит о том, что клуб набирает неплохую форму.
Феррейра — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» занимает 11-е в турнирной таблице. В его активе один забитый мяч, в пассиве — также один — пропущенный мяч.
Команда на два очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертой строчки, на которой находится «Атлетико Паранаэнсе».
Последние матчи: «Поросята» в последней игре Серии А потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Фламенго» (0:0).
Кроме того, на этой недели коллектив сыграл в групповом раунде Кубка Либертадорес, где выиграл. На выезде ему удалось обыграть эквадорский «Индепендьенте» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Зе Рафаэл, Бруну Родригеш, Дуду, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Палмейрас» один раз победил при одном поражении и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которые, правда, выиграли в двух последних выездных матчах, так что сопернику будет нелегко выиграть даже в домашних стенах.
Ричард Риос — пока что автор единственного гола клуба в Серии А.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Сан-Паулу» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Палмейрас» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.00, победа «Сан-Паулу» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 1.95Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.15Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Хозяева часто как забивают, так и пропускают.
Хотя только в двух из пяти последних матчей «Палмейраса» был реализован такой сценарий, фактор чужого поля говорит не в пользу его статистики.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Сан-Паулу».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80