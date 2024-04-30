«Сан-Паулу» сыграет на своем поле против «Палмейраса» в рамках 4-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 02:00 мск. «Сан-Паулу» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: По итогам трех туров бразильской Серии А «Сан-Паулу» занимает 14-е место с тремя баллами и разницей мячей 5-4.

Команда на три очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертой строчки, где находится «Атлетико Паранаэнсе».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Триколор» смогли разгромно обыграли «Атлетико Гояненсе» (3:0), забив три безответных мяча.

Посреди же этой недели коллектив также выиграл. Также в гостях ему удалось обыграть эквадорскую «Барселону» в групповом раунде Кубка Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Хамес Родригес, Рафинья, Лукас Моура, Негруччи, Янг, Ли, Морейра, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Сан-Паулу» дважды выиграл и дважды проиграл.

Поскольку обе вышеуказанные победы с общей разницей 5-0 пришлись на последние матчи, это скорее говорит о том, что клуб набирает неплохую форму.

Феррейра — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает 11-е в турнирной таблице. В его активе один забитый мяч, в пассиве — также один — пропущенный мяч.

Команда на два очка отстает от зоны Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертой строчки, на которой находится «Атлетико Паранаэнсе».

Последние матчи: «Поросята» в последней игре Серии А потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Фламенго» (0:0).

Кроме того, на этой недели коллектив сыграл в групповом раунде Кубка Либертадорес, где выиграл. На выезде ему удалось обыграть эквадорский «Индепендьенте» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Зе Рафаэл, Бруну Родригеш, Дуду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Палмейрас» один раз победил при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которые, правда, выиграли в двух последних выездных матчах, так что сопернику будет нелегко выиграть даже в домашних стенах.

Ричард Риос — пока что автор единственного гола клуба в Серии А.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Сан-Паулу» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Палмейрас» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.00, победа «Сан-Паулу» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Хозяева часто как забивают, так и пропускают.

Хотя только в двух из пяти последних матчей «Палмейраса» был реализован такой сценарий, фактор чужого поля говорит не в пользу его статистики.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Сан-Паулу».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80