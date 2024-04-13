12 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании сыграют «Райо Вальекано» и «Хетафе». Начало игры — в 17:15 мск. «Райо Вальекано» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 30 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

Команда на пять очков опережает зону вылета, поэтому переживает самый разгар борьбы за выживание в элите испанского футбола.

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Последние матчи: в предыдущей игре мадридцы потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Сельтой» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

Эта ничья продлила беспроигрышую мини-серию «Пчел» до двух поединков, которые пришлись на национальный чемпионат.

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Не сыграют: Кике Перес, Диего Мендес, Альваро Гарсия, Фалькао — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках в разных турнирах «Райо Вальекано» один раз победил при семи поражениях и четырех ничьих.

Словом, коллектив демонстрирует слабую форму, хотя будучи одним из аутсайдеров, для него уже неплохо то, что в двух последних турах он не проиграл.

Альваро Гарсия — лучший бомбардир команды в испанском первенстве с шестью голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» занимает 11-е место с 38 очками. В его активе 37 забитых мячей, в пассиве — 43 пропущенных.

Команда на 11 пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому ей уже наверняка не светит сыграть в континентальных турнирах, тогда как от зоны вылета она оторвалась уже на 13 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На своем поле он с минимальным результатом уступил «Севилье» — 0:1.

Это поражение стало третьим в пяти последних поединках «асулонес», которые пришлись на Ла Лигу, при одной победе и одной ничьей.

Не сыграют: Дуарт, Борха Майораль, Арамбарри — травмированы. Дисквалифицирован — Аленья.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Примеры) «Хетафе» одержал лишь одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма говорит о том, что коллектив из пригорода Мадрида скорее досрочно заканчивает сезон, застряв в середине таблицы, нежели стремится финишировать как можно выше.

Борха Майораль — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 15 голами, что позволяет ему быть четвертым в списке снайперов чемпионата. Правда, травма оставляет его в лазарете.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Райо» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» хотя бы один соперник не забивал

в трех из пяти последних матчей «Хетафе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.05, победа «Хетафе» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не проиграли. В этих трех поединках забивали меньше 2,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из пяти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Райо Вальекано» выиграет за 2.25