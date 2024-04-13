13 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. «Химки» — «Шинник»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане на всех парах несутся в РПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Химки» лишь на 1 балл опережает зону стыков. Да и весенний цикл команда Андрея Талалаева проводит неровно.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Химки» переиграли тульский «Арсенал» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

А вот из Кубка России химчане вылетели. В серии пенальти подмосковный клуб уступил «Ростову».

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Химчане пропускают довольно часто: в среднем больше гола за матч. При этом атака команды выглядит куда более привлекательно.

Матчи против ярославцев для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Химки» добыли 4 виктории при 1 поражении.

И уж совсем очевидно, что «Химки» постарается сохранить лидирующие позиции. Да и подбор игроков у Талалаева на зависть каждому.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы всеми силами сражаются за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Правда, забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела победить. «Шинник» уверенно расправился с «Тюменью» (2:0).

Причем до того команда подписала мировую с «Ленинградцем» (0:0). А вот «морякам» ярославцы минимально уступили.

Вообще, «Шинник» в 5 последних матчах выиграла 2 раза. В этих поединках ярославцы отличились 4 голами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» весьма прилично выглядит в весеннем цикле. В двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

Да авторитетов команда Дмитрия Черышева не боится. Состав у ярославцев по именам выглядит довольно впечатляюще.

Вот только последняя виктория над химчанами случилась еще 6 лет назад. После нее команда проиграла 4 раза кряду.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Шинник» явно постарается оторваться от опасной зоны на безопасное расстояние.

Статистика для ставок

Ярославцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Атака химчан вторая в лиге по результативности — 40 голов

В матче первого круга успех сопутствовал «Химкам» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.72.

Прогноз: Химчане несутся в элиту, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

Команда Талалаева блистает в атаке, и наверняка начнет встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09