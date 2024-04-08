8 апреля в 13-м туре Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 03:00 мск. «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Ривер Плейт» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, текущая полу-позишен у команды не самая высокая — 6 место в таблице.

При этом «Ривер Плейт» в 12 матчах турнира выиграл всего в 5. Зато проиграла команда всего лишь однажды.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда уступила. «Ривер Плейт» проиграл «Атлетико Хуракан» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

В Кубке Либертадорес «Ривер Плейт» стартовала успешно. В первом матче группового этапа команда переиграла «Депортиво Тачиру» (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не слишком стабильно. Впрочем, в случае виктории она подтянется к лидеру турнира.

Матчи против «Росарио Сентраль» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» победил всего однажды при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ривер Плейт» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 10 месте таблицы.

Притом, что «Росарио Сентраль» в среднем забивает менее гола за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 8 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. В Кубке Либертадорес «Росарио Сентраль» минимально переиграл «Пеньяроль».

В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих поединках игроки «Росарио Сентраль» забили 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и оборона команды ошибается слишком часто — 15 пропущенных мячей в Кубке Профессиональной лиги.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Росарио Сентраль» выглядит нестабильно. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Росарио Сентраль» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

Плюс ко всему, «Росарио Сентраль» уж слишком натужно даются забитые мячи. Последний раз команда забивала более 1 гола еще полтора месяца назад.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Росарио Сентраль» способен найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» проигрывает реже всех в турнире — 1 коллизия

«Ривер Плейт» чаще всех играет вничью — 6 паритетов

Последний очный поединок принес победу «Ривер Плейту» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.80 и 1.99.

Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Ривер Плейт» выглядит мощнее соперника, но и «Росарио Сентраль» явно не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Росарио Сентраль» не даст себя в обиду.

Ставка: «Росарио Сентраль» не проиграет за 3.13