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    «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 8 апреля 2024 года

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    «Ривер Плейт»
    8 апреля в 13-м туре Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 03:00 мск. «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Ривер Плейт» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, текущая полу-позишен у команды не самая высокая — 6 место в таблице.

    При этом «Ривер Плейт» в 12 матчах турнира выиграл всего в 5. Зато проиграла команда всего лишь однажды.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда уступила. «Ривер Плейт» проиграл «Атлетико Хуракан» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    В Кубке Либертадорес «Ривер Плейт» стартовала успешно. В первом матче группового этапа команда переиграла «Депортиво Тачиру» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не слишком стабильно. Впрочем, в случае виктории она подтянется к лидеру турнира.

    Матчи против «Росарио Сентраль» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» победил всего однажды при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ривер Плейт» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 10 месте таблицы.

    Притом, что «Росарио Сентраль» в среднем забивает менее гола за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 8 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. В Кубке Либертадорес «Росарио Сентраль» минимально переиграл «Пеньяроль».

    В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих поединках игроки «Росарио Сентраль» забили 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

    До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и оборона команды ошибается слишком часто — 15 пропущенных мячей в Кубке Профессиональной лиги.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Росарио Сентраль» выглядит нестабильно. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Росарио Сентраль» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.

    Плюс ко всему, «Росарио Сентраль» уж слишком натужно даются забитые мячи. Последний раз команда забивала более 1 гола еще полтора месяца назад.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Росарио Сентраль» способен найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» проигрывает реже всех в турнире — 1 коллизия

    • «Ривер Плейт» чаще всех играет вничью — 6 паритетов

    • Последний очный поединок принес победу «Ривер Плейту» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.80 и 1.99.

    Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Ривер Плейт» выглядит мощнее соперника, но и «Росарио Сентраль» явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Росарио Сентраль» не даст себя в обиду.

    Ставка: «Росарио Сентраль» не проиграет за 3.13

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на голевой бартер?!
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