«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Ривер Плейт» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, текущая полу-позишен у команды не самая высокая — 6 место в таблице.
При этом «Ривер Плейт» в 12 матчах турнира выиграл всего в 5. Зато проиграла команда всего лишь однажды.
Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда уступила. «Ривер Плейт» проиграл «Атлетико Хуракан» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ривер Плейт» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
В Кубке Либертадорес «Ривер Плейт» стартовала успешно. В первом матче группового этапа команда переиграла «Депортиво Тачиру» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не слишком стабильно. Впрочем, в случае виктории она подтянется к лидеру турнира.
Матчи против «Росарио Сентраль» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ривер Плейт» победил всего однажды при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ривер Плейт» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.
«Росарио Сентраль»
Турнирное положение: В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 10 месте таблицы.
Притом, что «Росарио Сентраль» в среднем забивает менее гола за матч. В 12 поединках игроки команды отличились всего 8 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. В Кубке Либертадорес «Росарио Сентраль» минимально переиграл «Пеньяроль».
В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В этих поединках игроки «Росарио Сентраль» забили 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.
До последней виктории команда уступила дважды кряду. Да и оборона команды ошибается слишком часто — 15 пропущенных мячей в Кубке Профессиональной лиги.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Росарио Сентраль» выглядит нестабильно. Да и побороться за высокие места вряд ли получится.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Росарио Сентраль» на месте, да и мотивация подняться повыше в таблице имеется.
Плюс ко всему, «Росарио Сентраль» уж слишком натужно даются забитые мячи. Последний раз команда забивала более 1 гола еще полтора месяца назад.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Росарио Сентраль» способен найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Ривер Плейт» проигрывает реже всех в турнире — 1 коллизия
- «Ривер Плейт» чаще всех играет вничью — 6 паритетов
- Последний очный поединок принес победу «Ривер Плейту» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.85, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.80 и 1.99.
- 2.03Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.84Хайденхайм — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Рома — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.
«Ривер Плейт» выглядит мощнее соперника, но и «Росарио Сентраль» явно не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Росарио Сентраль» не даст себя в обиду.
Ставка: «Росарио Сентраль» не проиграет за 3.13