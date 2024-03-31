В рамках 27-го тура чемпионата Франции 31 марта пройдет матч «Ницца» — «Нант». Начало — 16:00 (мск). «Ницца» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» вполне способна пободаться за попадание в зону Лиги чемпионов. Да и обороняется команда надежно: всего 20 пропущенных мячей в 26 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Ницца» уверенно расправилась с «Лансом» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Причем перед последней викторией команда вылетела из Кубка Франции. «Ницца» сложила оружие перед парижанами (1:3).

Не сыграют: Мельвин Бард, Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» выглядит не столь уверенно. Да и забивает команда в среднем только гол за матч.

Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются довольно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ницца» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

При этом «Ницца» минимально уступила «канарейкам» в матче первого круга. Между тем, команда явно способна запрыгнуть в топ-3.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке таблицы.

Причем «Нант» лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Нант» дома уступил «Страсбургу» (1:3).

Между тем, в 5 последних поединках команда выиграла лишь однажды. В этих матчах было забито 2 мяча при 9 пропущенных.

К тому же команда выигрывает не столь часто. В активе у нее всего лишь 7 викторий в чемпионате при 15 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «канарейки» выглядят бледновато. Пока что команда видится отчетливым кандидатом на вылет.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Нанта» в 26 матчах забили всего 24 мяча.

А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 26 матчах Лиги 1 «Нант» пропустил в свои ворота уже 41 раз.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Нанту» отступать уже просто некуда.

Статистика для ставок

«Ницца» уже два года не обыгрывает «канареек»

«Ницца» пропускала в 4 своих последних поединках

в первом круге минимально победил «Нант»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.73, а победа оппонента — в скромные 5.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.33 и 1.71.

Прогноз: «Ницца» явно сильнее гостей, и наверняка постарается забить быстрый гол.

«Нант» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Ниццы» в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33