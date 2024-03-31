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    Сумеет ли «Брест» расправиться с «Лорьяном»?

    «Лорьян» — «Брест». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 марта 2024 года

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    «Лорьян»
    В рамках 27-го тура чемпионата Франции 31 марта пройдет матч «Лорьян» — «Брест». Начало — 14:00 (мск). «Лорьян» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2024 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 14:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Лорьян» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лорьян» лишь на 1 пункт опережает опасную зону. Да и обороняется команда не лучшим образом: 49 пропущенных мячей в 26 матчах.

    Лорьян — Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лорьян» не дал обыграть себя монегаскам (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лорьян» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    До ничьей с «Монако» команда дома уступила «Лиону» (0:2). А вот чуть ранее «Лорьян» переиграл крепкий «Ренн» (2:1).

    Не сыграют: Бенджамин Менди, Монтассар Талби — травмированы. Тосин Айегун — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лорьян» выглядит не столь уверенно. Да и победила команда только в 6 матчах чемпионата.

    Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Лорьян» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    При этом «Лорьян» разгромно проиграл «Бресту» в матче первого круга (0:4). Между тем, команда явно намерена оторваться от зоны вылета.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» в нынешнем сезоне творит сенсацию за сенсацией. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    Правда, за чемпионство побороться не выйдет. ПСЖ оторвался на 8 очков, да и вообще, мощностей у «Бреста» не хватит.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Брест» дома расписал мировую с «Лиллем» (1:1).

    Между тем, в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 6 мячей в ворота соперников при всего 2 пропущенных.

    К тому же команда имеет надежные тылы. В 26 матчах чемпионата «Брест» пропустил всего 20 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне выскочки продолжают сражаться за удержание нынешней позиции. Правда, гандикап от 3 места минимальный.

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    Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Бреста» в 26 матчах настреляли всего 36 мячей.

    А вот проигрывает «Брест» нечасто — всего 5 раз в текущем чемпионате. А вот по количеству викторий команда делит 2 место с «Монако», уступая лишь ПСЖ.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Бресту» нужно срочно побеждать, да и оппонент не столь грозен.

    Статистика для ставок

    • «Брест», наряду с «Ниццей», имеет самые надежные тылы в лиге — 20 пропущенных мячей

    • «Лорьян» пропускает чаще всех в лиге — 49 мячей в 26 матчах

    • в матче первого круге победил «Брест» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: «Брест» явно сильнее гостей, и наверняка постарается закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    «Лорьян» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Лорьян» — «Брест» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Брест» расправиться с «Лорьяном»?
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