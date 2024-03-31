В рамках 27-го тура чемпионата Франции 31 марта пройдет матч «Лорьян» — «Брест». Начало — 14:00 (мск). «Лорьян» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» лишь на 1 пункт опережает опасную зону. Да и обороняется команда не лучшим образом: 49 пропущенных мячей в 26 матчах.

Лорьян — Брест: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.153.451.98Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Лорьян» не дал обыграть себя монегаскам (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лорьян» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

До ничьей с «Монако» команда дома уступила «Лиону» (0:2). А вот чуть ранее «Лорьян» переиграл крепкий «Ренн» (2:1).

Не сыграют: Бенджамин Менди, Монтассар Талби — травмированы. Тосин Айегун — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лорьян» выглядит не столь уверенно. Да и победила команда только в 6 матчах чемпионата.

Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Лорьян» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

При этом «Лорьян» разгромно проиграл «Бресту» в матче первого круга (0:4). Между тем, команда явно намерена оторваться от зоны вылета.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в нынешнем сезоне творит сенсацию за сенсацией. На текущий момент команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Правда, за чемпионство побороться не выйдет. ПСЖ оторвался на 8 очков, да и вообще, мощностей у «Бреста» не хватит.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Брест» дома расписал мировую с «Лиллем» (1:1).

Между тем, в 5 последних поединках команда выиграла 3 раза. В этих матчах было забито 6 мячей в ворота соперников при всего 2 пропущенных.

К тому же команда имеет надежные тылы. В 26 матчах чемпионата «Брест» пропустил всего 20 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне выскочки продолжают сражаться за удержание нынешней позиции. Правда, гандикап от 3 места минимальный.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Бреста» в 26 матчах настреляли всего 36 мячей.

А вот проигрывает «Брест» нечасто — всего 5 раз в текущем чемпионате. А вот по количеству викторий команда делит 2 место с «Монако», уступая лишь ПСЖ.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Бресту» нужно срочно побеждать, да и оппонент не столь грозен.

Статистика для ставок

«Брест», наряду с «Ниццей», имеет самые надежные тылы в лиге — 20 пропущенных мячей

«Лорьян» пропускает чаще всех в лиге — 49 мячей в 26 матчах

в матче первого круге победил «Брест» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в скромные 4.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: «Брест» явно сильнее гостей, и наверняка постарается закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

«Лорьян» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25