В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Шарлотт» — «Коламбус Крю». Начало — 02:30 (мск). «Шарлотт» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Шарлотт» в 4 матчах набрал всего лишь 4 очка. Вот только в этих поединках игроки команды отличились всего 3 точными выстрелами.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Шарлотт» обидным образом уступил «Нэшвиллу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и вообще, сама игра «Шарлотта» вызывает огромные вопросы…

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и высокая результативность явно не является ее союзником.

Против «Коламбус Крю» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Наверняка «Шарлотт» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде улучшать свою атакующую статистику.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: Старт этой команде удался. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

Причем «Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах из 4. Да и забила команда 7 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Коламбус Крю» уверенно переиграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:0).

Причем до того команда не сумела обыграть «Хьюстон Динамо» (1:1). А вот с «Чикаго Файр» она справилась (2:1).

Вообще, «Коламбус Крю» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и потенциал для роста у команды достаточно серьезный.

Не сыграют: Александру Матан — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Коламбус Крю» вполне способна претендовать на высокие места. Да и результаты команды явно идут в гору.

Причем команда в текущем календарном году еще не проигрывала. Последняя коллизия случилась еще в начале ноября.

При этом «Коламбус Крю» выглядит явно сильнее соперника. Да и в последнем очном поединке команда победила (4:2).

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Коламбус Крю» явно будет агрессивно атаковать.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах чемпионата из 4

«Шарлотт» в среднем забивает меньше гола за матч

последняя очная встреча соперников завершилась победой «Коламбус Крю» (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: Гости наверняка снова постараются преуспеть в плане реализации.

«Шарлотт» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда предпочтительнее соперника.

Ставка: Победа «Коламбус Крю» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13