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    «Коламбус Крю» разберется с «Шарлоттом»

    «Шарлотт» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, МЛС, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Коламбус Крю»
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    «Коламбус Крю»
    В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Шарлотт» — «Коламбус Крю». Начало — 02:30 (мск). «Шарлотт» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года
    Шарлотт
  • США. MLS
    •  Шарлотт 02:30 Коламбус Крю Коламбус Крю
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    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Шарлотт» в 4 матчах набрал всего лишь 4 очка. Вот только в этих поединках игроки команды отличились всего 3 точными выстрелами.

    Шарлотт — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Шарлотт» обидным образом уступил «Нэшвиллу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и вообще, сама игра «Шарлотта» вызывает огромные вопросы…

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и высокая результативность явно не является ее союзником.

    Против «Коламбус Крю» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Наверняка «Шарлотт» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде улучшать свою атакующую статистику.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: Старт этой команде удался. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах из 4. Да и забила команда 7 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Коламбус Крю» уверенно переиграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:0).

    Причем до того команда не сумела обыграть «Хьюстон Динамо» (1:1). А вот с «Чикаго Файр» она справилась (2:1).

    Вообще, «Коламбус Крю» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и потенциал для роста у команды достаточно серьезный.

    Не сыграют: Александру Матан — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Коламбус Крю» вполне способна претендовать на высокие места. Да и результаты команды явно идут в гору.

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    Причем команда в текущем календарном году еще не проигрывала. Последняя коллизия случилась еще в начале ноября.

    При этом «Коламбус Крю» выглядит явно сильнее соперника. Да и в последнем очном поединке команда победила (4:2).

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Коламбус Крю» явно будет агрессивно атаковать.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах чемпионата из 4

    • «Шарлотт» в среднем забивает меньше гола за матч

    • последняя очная встреча соперников завершилась победой «Коламбус Крю» (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

    Прогноз: Гости наверняка снова постараются преуспеть в плане реализации.

    «Шарлотт» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда предпочтительнее соперника.

    Ставка: Победа «Коламбус Крю» за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Коламбус Крю» с коэффициентом 2.42. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Коламбус Крю» разберется с «Шарлоттом»
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