«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
При этом «Шарлотт» в 4 матчах набрал всего лишь 4 очка. Вот только в этих поединках игроки команды отличились всего 3 точными выстрелами.
Шарлотт — Коламбус Крю: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Шарлотт» обидным образом уступил «Нэшвиллу» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Причем команда не побеждала в 3 своих последних матчах. Да и вообще, сама игра «Шарлотта» вызывает огромные вопросы…
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и высокая результативность явно не является ее союзником.
Против «Коламбус Крю» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.
Наверняка «Шарлотт» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде улучшать свою атакующую статистику.
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: Старт этой команде удался. На текущий момент она пребывает на 2 месте в таблице Восточной конференции МЛС.
Причем «Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах из 4. Да и забила команда 7 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Коламбус Крю» уверенно переиграл «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:0).
Причем до того команда не сумела обыграть «Хьюстон Динамо» (1:1). А вот с «Чикаго Файр» она справилась (2:1).
Вообще, «Коламбус Крю» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и потенциал для роста у команды достаточно серьезный.
Не сыграют: Александру Матан — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Коламбус Крю» вполне способна претендовать на высокие места. Да и результаты команды явно идут в гору.
Причем команда в текущем календарном году еще не проигрывала. Последняя коллизия случилась еще в начале ноября.
При этом «Коламбус Крю» выглядит явно сильнее соперника. Да и в последнем очном поединке команда победила (4:2).
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «Коламбус Крю» явно будет агрессивно атаковать.
Статистика для ставок
- «Коламбус Крю» выиграл в 3 матчах чемпионата из 4
- «Шарлотт» в среднем забивает меньше гола за матч
- последняя очная встреча соперников завершилась победой «Коламбус Крю» (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
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Прогноз: Гости наверняка снова постараются преуспеть в плане реализации.
«Шарлотт» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда предпочтительнее соперника.
Ставка: Победа «Коламбус Крю» за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13