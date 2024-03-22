В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Нигерия — Гана. Начало — 19:00 (мск). Нигерия — Гана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Нигерия занимает третье место в группе с двумя очками.

По итогам двух матчей команда уступает лидеру Руанде два балла, а также на один пункт — второй в таблице ЮАР.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций потерпела поражение от Кот-д'Ивуара (1:2).

Это поражение прервало победную серию коллектива в пять поединков, которые также пришлись на финальную часть континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Сануси, Трост-Эконг, Бонифасе, Онуачу, Айна — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Нигерия потерпела одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.

Лукман и Трост-Эконг — лучшие бомбардиры «Суперорлов» в финальной части Кубка африканских наций — у них по три гола.

Гана

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Гана занимает четвертое место в группе с тремя очками.

По итогам двух матчей команда уступает лидеру Коморским островам на три балла, а также на один пункт — второму в таблице Мали.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций сыграла вничью с Мозамбиком (2:2) в последнем туре группы.

Логично, что затем «Черные Звезды» уже не выступали в турнире и не попали в плей-офф, набрав всего два балла в группе.

Не сыграют: Салису и Ашимеру — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах Гана ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.

Очевидно, что такая форма позволяет коллективу рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента и это будет сделать непросто.

Джордан Айю с двумя голами — лучший бомбардир сборной в финальной части Кубка африканских наций

Статистика для ставок

в девяти из 10 последних матчей Нигерии было забито меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Нигерии хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах Ганы забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.05, победа Ганы — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Не стоит забывать, что они — действующий вице-чемпион Африки.

В четырех из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: Нигерия выиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.30.