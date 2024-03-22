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    Нигерия вернется на победный путь

    Нигерия — Гана. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Гана
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    Нигерия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Нигерия — Гана. Начало — 19:00 (мск). Нигерия — Гана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2024 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 14:00 Гана Гана
  • Аккра
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    Нигерия

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Нигерия занимает третье место в группе с двумя очками.

    По итогам двух матчей команда уступает лидеру Руанде два балла, а также на один пункт — второй в таблице ЮАР.

    Нигерия — Гана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций потерпела поражение от Кот-д'Ивуара (1:2).

    Это поражение прервало победную серию коллектива в пять поединков, которые также пришлись на финальную часть континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Сануси, Трост-Эконг, Бонифасе, Онуачу, Айна — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Нигерия потерпела одно поражение при пяти победах и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.

    Лукман и Трост-Эконг — лучшие бомбардиры «Суперорлов» в финальной части Кубка африканских наций — у них по три гола.

    Гана

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Гана занимает четвертое место в группе с тремя очками.

    По итогам двух матчей команда уступает лидеру Коморским островам на три балла, а также на один пункт — второму в таблице Мали.

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  • 18/03/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций сыграла вничью с Мозамбиком (2:2) в последнем туре группы.

    Логично, что затем «Черные Звезды» уже не выступали в турнире и не попали в плей-офф, набрав всего два балла в группе.

    Не сыграют: Салису и Ашимеру — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах Гана ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.

    Очевидно, что такая форма позволяет коллективу рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента и это будет сделать непросто.

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    Джордан Айю с двумя голами — лучший бомбардир сборной в финальной части Кубка африканских наций

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10 последних матчей Нигерии было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Нигерии хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах Ганы забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.05, победа Ганы — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Не стоит забывать, что они — действующий вице-чемпион Африки.

    В четырех из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: Нигерия выиграет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч Нигерия — Гана с коэффициентом 2.05. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Нигерия вернется на победный путь
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