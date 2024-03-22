Нигерия
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Нигерия занимает третье место в группе с двумя очками.
По итогам двух матчей команда уступает лидеру Руанде два балла, а также на один пункт — второй в таблице ЮАР.
Нигерия — Гана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций потерпела поражение от Кот-д'Ивуара (1:2).
Это поражение прервало победную серию коллектива в пять поединков, которые также пришлись на финальную часть континентального первенства.
Не сыграют: Сануси, Трост-Эконг, Бонифасе, Онуачу, Айна — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Нигерия потерпела одно поражение при пяти победах и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.
Лукман и Трост-Эконг — лучшие бомбардиры «Суперорлов» в финальной части Кубка африканских наций — у них по три гола.
Гана
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Гана занимает четвертое место в группе с тремя очками.
По итогам двух матчей команда уступает лидеру Коморским островам на три балла, а также на один пункт — второму в таблице Мали.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках финала Кубка африканских наций сыграла вничью с Мозамбиком (2:2) в последнем туре группы.
Логично, что затем «Черные Звезды» уже не выступали в турнире и не попали в плей-офф, набрав всего два балла в группе.
Не сыграют: Салису и Ашимеру — травмированы, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах Гана ни разу не выиграла при двух поражениях и трех ничьих.
Очевидно, что такая форма позволяет коллективу рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента и это будет сделать непросто.
Джордан Айю с двумя голами — лучший бомбардир сборной в финальной части Кубка африканских наций
Статистика для ставок
- в девяти из 10 последних матчей Нигерии было забито меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Нигерии хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах Ганы забивали оба соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.05, победа Ганы — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Не стоит забывать, что они — действующий вице-чемпион Африки.
В четырех из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: Нигерия выиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.30.