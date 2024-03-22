В рамках товарищеского поединка 22 марта пройдет матч «Балтика» — «Динамо» Минск. Начало — 21:00 (мск). «Балтика» — «Динамо» Минск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы в нынешнем сезоне выступают ужасно. На данный момент команда находится на предпоследнем 15 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Балтика» на 5 очка отстает от зоны стыков. Подопечные Сергея Игнашевича выиграли всего 3 раза в чемпионате.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Балтика» минимально уступила «Оренбургу».

Вообще, в 3 своих весенних матчах «Балтика» один раз проиграла при двух ничьих. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 2.

Зато балтийцы продолжают свой кубковый путь. Команда Игнашевича в серии пенальти прошла «Локомотив».

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот в Кубке России калининградцы еще намерены пошуметь!

Главным бичом команды является реализация. Команда Игнашевича в двух первых весенних матчах чемпионата не забила ни разу.

И уж совсем очевидно, что «Балтика» постарается достойно сыграть против действующего чемпиона Белоруссии. Калининградцы не боятся оппонента!

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане намерены повторить успех прошлого сезона. Динамовцы стали чемпионами Белоруссии.

Причем «Динамо» Минск только-только стартовало в чемпионате. Зато минчане уже прошли в полуфинал Кубка Белоруссии.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла яркую викторию. «Динамо» Минск разнесло «Сморгонь» (5:0).

А вот до того минчане прошли БАТЭ в Кубке страны. Динамовцы переиграли оппонента в серии послематчевых пенальти.

Плюс ко всему, «Динамо» Минск зимой потеряло ряд ведущих игроков. Так что сейчас команда, по сути, строится заново.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Весенний старт для минчан выдался продуктивным. Да и с атакой полный порядок.

Главные надежды в атаке возлагаются на Раймонда Адеолу. Форвард уже отличился дублем в ворота «Сморгони».

Наверняка будет прогрессировать и Павел Мелешин. Арендованный у «Спартака» форвард тоже успел открыть счет своим голам в чемпионате Белоруссии.

И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. «Динамо» Минск, при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать аутсайдера РПЛ.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в двух последних матчах забило 7 мячей

Балтийцы в 3 весенних матчах отличились лишь 1 голом

Калининградцы не выигрывали в 9 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.16 и 1.81.

Прогноз: Минчане явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

«Динамо» Минск выглядят мощнее калининградцев, которые к тому же переживают явный кризис жанра.

Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16