«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы в нынешнем сезоне выступают ужасно. На данный момент команда находится на предпоследнем 15 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Балтика» на 5 очка отстает от зоны стыков. Подопечные Сергея Игнашевича выиграли всего 3 раза в чемпионате.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Балтика» минимально уступила «Оренбургу».
Вообще, в 3 своих весенних матчах «Балтика» один раз проиграла при двух ничьих. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 2.
Зато балтийцы продолжают свой кубковый путь. Команда Игнашевича в серии пенальти прошла «Локомотив».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела монолитно. А вот в Кубке России калининградцы еще намерены пошуметь!
Главным бичом команды является реализация. Команда Игнашевича в двух первых весенних матчах чемпионата не забила ни разу.
И уж совсем очевидно, что «Балтика» постарается достойно сыграть против действующего чемпиона Белоруссии. Калининградцы не боятся оппонента!
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане намерены повторить успех прошлого сезона. Динамовцы стали чемпионами Белоруссии.
Причем «Динамо» Минск только-только стартовало в чемпионате. Зато минчане уже прошли в полуфинал Кубка Белоруссии.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла яркую викторию. «Динамо» Минск разнесло «Сморгонь» (5:0).
А вот до того минчане прошли БАТЭ в Кубке страны. Динамовцы переиграли оппонента в серии послематчевых пенальти.
Плюс ко всему, «Динамо» Минск зимой потеряло ряд ведущих игроков. Так что сейчас команда, по сути, строится заново.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Весенний старт для минчан выдался продуктивным. Да и с атакой полный порядок.
Главные надежды в атаке возлагаются на Раймонда Адеолу. Форвард уже отличился дублем в ворота «Сморгони».
Наверняка будет прогрессировать и Павел Мелешин. Арендованный у «Спартака» форвард тоже успел открыть счет своим голам в чемпионате Белоруссии.
И уж совсем очевидно, что гости будут атаковать. «Динамо» Минск, при всех своих проблемах, просто обязан обыгрывать аутсайдера РПЛ.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в двух последних матчах забило 7 мячей
- Балтийцы в 3 весенних матчах отличились лишь 1 голом
- Калининградцы не выигрывали в 9 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.16 и 1.81.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Босния и Герцеговина — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Минчане явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.
«Динамо» Минск выглядят мощнее калининградцев, которые к тому же переживают явный кризис жанра.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16