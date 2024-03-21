Молодежная сборная Северной Македонии (U21) сыграет против сверстников из Гибралтара (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 16:00 по мск. Северная Македония (U21) — Гибралтар (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Северная Македония (U21)

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молодежка Северной Македонии занимает предпоследнюю, пятую позицию.

По итогам четырех матчей команда набрала три очка, уступая шесть баллов зоне плей-офф — второму месту. До ближайшего конкурента она отстает на три балла.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграли вничью с Австрией (0:0).

Эта ничья прервала серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на отборочные поединки континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

Состояние команды: В последних четырех матчах во всех турнирах Северная Македония (U21) не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

С одной стороны это не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника позволяет им рассчитывать на победу.

Николов и Станковски — единственные пока что авторы голов команды в отборочном цикле чемпионата Европы, забив по одному мячу.

Гибралтар (U21)

Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Гибралтар (U21) занимает последнюю, шестую позицию.

Команда проиграла пять матчей из шести в секстете при одной победе, поэтому набрала три балла, уступая своему нынешнему сопернику по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная смогла одержать победу над Молдовой (2:1) на чужом поле в рамках отбора на Евро-2025.

Этот выигрыш прервал безвыигрышную серию в 27 поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроков не сообщается.

Состояние команды: в 28 последних матчах Гибралтар (U21) выиграл только один раз при 26 поражениях и одной ничьей.

Таким образом, за целых семь лет коллектив одержал лишь одну победу и сыграл только раз вничью, тогда как в остальных матчах проигрывал.

Дилан Борге — лучший бомбардир сборной в отборе на чемпионат Европы с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Северной Македонии было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Северная Македония выиграл лишь раз

в четырех из шести последних матчей Гибралтара было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.36. Ничья — в 3.55, победа Гибралтара — в 34.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.38 и 2.80.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В трех из этих игр они не забивали, а в двух других — забивали лишь один мяч.

В двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.80.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: индивидуальный тотал Северной Македонии меньше 2,5 голов за 2.15.