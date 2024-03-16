«Удинезе»
Турнирное положение: коллектив из города Удине не смог обезопасить себя от вылета и борется за выживание в этом сезоне итальянской Серии А.
Сейчас «черно-белые» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 27 очков. Они только на три пункта опережают зону вылета.
Удинезе — Торино: коэффициенты букмекеров
«Маленькие зебры» за 28 матчей смогли 28 раз поразить ворота соперников и 42 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых тура фриульцы победили «Лацио» (2:1) и поделили очки с «Салернитаной» (1:1), а до этого уступили «Дженоа» (0:2).
Перед этим «Удинезе» также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и смог сенсационно победить «Ювентус» (1:0).
Не сыграют: главный тренер команды Габриеле Чоффи не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Жерара Деулофеу и Энцо Эбоссе.
Состояние команды: команда не сможет побороться за высокие места, поэтому главной задачей «Удинезе» должно быть сохранение прописки в элите.
Зимой «Удинезе» смог подписать только Лаутаро Джаннетти, а также команда отдала по арендам целый ряд игроков, среди которых Адам Масина, Этье Камара и Домингос Кина.
«Торино»
Турнирное положение: коллектив из Турина является крепким середняком текущего сезона и особо ни за что уже не борется.
В настоящий момент «быки» имеют в своем активе 38 очков и располагаются на одиннадцатом месте в турнирной таблице.
«Гранатовые» смогли 26 раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых тура туринцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0), а до этого уступили «Роме» (2:3) и «Лацио» (0:2).
Перед этим же туринский коллектив смог обыграть «Лечче» (2:0).
Не сыграют: в этой игре из-за травм в составе «Торино» на поле не выйдут Коффи Джиджи, Иван Илич, Маттео Ловато, Адриен Тамез и Перр Схюрс.
Состояние команды: подопечные Ивана Юрича, по сути, уже доигрывают сезон, поскольку они не смогут побороться за еврокубки, но и борьба за выживание им не грозит.
Во время зимнего трансферного окна «Торино» подписал Маттео Ловато, Адама Месину, Давида Окереке и Уроша Кабича, а вот ушли из команды Давид Зима, Демба Сек, Янн Карамо и Луиджи Каккаво.
Статистика для ставок
- «Торино» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд
- «Удинезе» в родных стенах не побеждает в 5 матчах подряд
- Последний раз команды играли между собой со счетом 0:0 в далеком 2012 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Удинезе» — в 2.85.
ТБ 2,5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: в этом сезоне данные команды являются примерно равными по силам, поэтому наиболее вероятным исходом противостояния видится ничья.
Ставка: ничья за 2.95.
Прогноз: голы командам даются с трудом, поэтому можно ожидать голепад. Думается, что соперники не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.60.