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    Много голов ждать не стоит

    «Удинезе» — «Торино». Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 16 марта 2024 года

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    «Удинезе»
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии 16 марта пройдет матч «Удинезе» — «Торино». Начало — 17:00 (мск). «Удинезе» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Торино Торино
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: коллектив из города Удине не смог обезопасить себя от вылета и борется за выживание в этом сезоне итальянской Серии А.

    Сейчас «черно-белые» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 27 очков. Они только на три пункта опережают зону вылета.

    Удинезе — Торино: коэффициенты букмекеров

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    «Маленькие зебры» за 28 матчей смогли 28 раз поразить ворота соперников и 42 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых тура фриульцы победили «Лацио» (2:1) и поделили очки с «Салернитаной» (1:1), а до этого уступили «Дженоа» (0:2).

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    Перед этим «Удинезе» также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и смог сенсационно победить «Ювентус» (1:0).

    Не сыграют: главный тренер команды Габриеле Чоффи не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Жерара Деулофеу и Энцо Эбоссе.

    Состояние команды: команда не сможет побороться за высокие места, поэтому главной задачей «Удинезе» должно быть сохранение прописки в элите.

    Зимой «Удинезе» смог подписать только Лаутаро Джаннетти, а также команда отдала по арендам целый ряд игроков, среди которых Адам Масина, Этье Камара и Домингос Кина.

    «Торино»

    Турнирное положение: коллектив из Турина является крепким середняком текущего сезона и особо ни за что уже не борется.

    В настоящий момент «быки» имеют в своем активе 38 очков и располагаются на одиннадцатом месте в турнирной таблице.

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    • «Гранатовые» смогли 26 раз поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых тура туринцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0), а до этого уступили «Роме» (2:3) и «Лацио» (0:2).

    Перед этим же туринский коллектив смог обыграть «Лечче» (2:0).

    Не сыграют: в этой игре из-за травм в составе «Торино» на поле не выйдут Коффи Джиджи, Иван Илич, Маттео Ловато, Адриен Тамез и Перр Схюрс.

    Состояние команды: подопечные Ивана Юрича, по сути, уже доигрывают сезон, поскольку они не смогут побороться за еврокубки, но и борьба за выживание им не грозит.

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    Во время зимнего трансферного окна «Торино» подписал Маттео Ловато, Адама Месину, Давида Окереке и Уроша Кабича, а вот ушли из команды Давид Зима, Демба Сек, Янн Карамо и Луиджи Каккаво.

    Статистика для ставок

    • «Торино» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд

    • «Удинезе» в родных стенах не побеждает в 5 матчах подряд

    • Последний раз команды играли между собой со счетом 0:0 в далеком 2012 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.95, а победа «Удинезе» — в 2.85.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

    Прогноз: в этом сезоне данные команды являются примерно равными по силам, поэтому наиболее вероятным исходом противостояния видится ничья.

    Ставка: ничья за 2.95.

    Прогноз: голы командам даются с трудом, поэтому можно ожидать голепад. Думается, что соперники не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.60.

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    Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Торино» с коэффициентом 2.95. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Много голов ждать не стоит
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