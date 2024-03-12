«Ульсан Хендэ»
Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» в нынешнем сезоне стартовал весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы корейского чемпионата.
При этом «Ульсан Хендэ» выиграл в двух первых матчах. Забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2 раза.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ульсан Хендэ» переиграл «Кимчхон Санму» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» добыл 4 виктории при одной ничьей. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
В первом поединке команда расписала мировую с «Чонбук Моторс» (1:1). Так что дома «Ульсан Хендэ» явно будет стремиться победить.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела выгодно. Да и желание выйти в полуфинал огромное.
Против «Чонбук Моторса» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграны 3 при одной коллизии.
Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, с атакой у команды относительный ажур.
«Чонбук Моторс»
Турнирное положение: «Чонбук Моторс» в нынешнем сезоне по не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице.
Причем «Чонбук Моторс» выигрывает с огромной натугой. Более того, в нынешнем чемпионате команда уже дважды сыграла вничью
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл «Чонбук Моторс» расписал мировую с «Сувоном» (1:1).
Причем эта ничья стала для команды уже четвертой кряду. Победить ей удалось лишь «Пхохан Стилерс» (2:0).
Вообще, «Чонбук Моторс» имеет заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, с созиданием у команды явные сложности.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Чонбук Моторс» в последних пяти матчах выиграл всего однажды. Да и результативность не радует: всего 6 голов в этих поединках.
А вот в обороне команда действует относительно надежно. В 2 матчах корейского чемпионата пропущено 2 мяча.
В первой встрече с «Ульсан Хендэ» команда отыгралась лишь в концовке. Причем по владению мячом она имела заметное преимущество.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Чонбук Моторс» будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Чонбук Моторс» имеет четырехматчевую ничейную серию
- «Ульсан Хендэ» выиграл в 2 стартовых матчах своего чемпионата
- первая встреча соперников завершилась ничьей (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.18 и 1.72.
- 4.10Челси — Ньюкасл: прогноз и ставка23:00
- 3.45Лацио — Удинезе: прогноз и ставка22:45
- 1.75Альмерия — Севилья: прогноз и ставка23:00
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Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.
«Чонбук Моторс» не столь ярко выглядит в атаке, к тому же «Ульсан Хендэ» намерен воспользоваться преимуществом своего поля.
Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18