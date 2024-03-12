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    «Чонбук Моторс» ждет коллизия?

    «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс». Начало — 13:00 (мск). «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 17 Марта 2024 года
    Ульсан Хендай
  • Южная Корея. К-Лига
    •  Ульсан Хендай 10:30 Инчхон Юнайтед Инчхон Юнайтед
  • Инчхон
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    «Ульсан Хендэ»

    Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» в нынешнем сезоне стартовал весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы корейского чемпионата.

    При этом «Ульсан Хендэ» выиграл в двух первых матчах. Забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2 раза.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ульсан Хендэ» переиграл «Кимчхон Санму» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» добыл 4 виктории при одной ничьей. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    В первом поединке команда расписала мировую с «Чонбук Моторс» (1:1). Так что дома «Ульсан Хендэ» явно будет стремиться победить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела выгодно. Да и желание выйти в полуфинал огромное.

    Против «Чонбук Моторса» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграны 3 при одной коллизии.

    Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, с атакой у команды относительный ажур.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Чонбук Моторс» в нынешнем сезоне по не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице.

    Причем «Чонбук Моторс» выигрывает с огромной натугой. Более того, в нынешнем чемпионате команда уже дважды сыграла вничью

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  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл «Чонбук Моторс» расписал мировую с «Сувоном» (1:1).

    Причем эта ничья стала для команды уже четвертой кряду. Победить ей удалось лишь «Пхохан Стилерс» (2:0).

    Вообще, «Чонбук Моторс» имеет заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, с созиданием у команды явные сложности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Чонбук Моторс» в последних пяти матчах выиграл всего однажды. Да и результативность не радует: всего 6 голов в этих поединках.

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    А вот в обороне команда действует относительно надежно. В 2 матчах корейского чемпионата пропущено 2 мяча.

    В первой встрече с «Ульсан Хендэ» команда отыгралась лишь в концовке. Причем по владению мячом она имела заметное преимущество.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Чонбук Моторс» будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Чонбук Моторс» имеет четырехматчевую ничейную серию

    • «Ульсан Хендэ» выиграл в 2 стартовых матчах своего чемпионата

    • первая встреча соперников завершилась ничьей (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.18 и 1.72.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

    «Чонбук Моторс» не столь ярко выглядит в атаке, к тому же «Ульсан Хендэ» намерен воспользоваться преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Чонбук Моторс» ждет коллизия?
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