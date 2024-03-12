В рамках 1/4 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс». Начало — 13:00 (мск). «Ульсан Хендэ» — «Чонбук Моторс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ульсан Хендэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» в нынешнем сезоне стартовал весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы корейского чемпионата.

При этом «Ульсан Хендэ» выиграл в двух первых матчах. Забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2 раза.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Ульсан Хендэ» переиграл «Кимчхон Санму» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» добыл 4 виктории при одной ничьей. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

В первом поединке команда расписала мировую с «Чонбук Моторс» (1:1). Так что дома «Ульсан Хендэ» явно будет стремиться победить.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела выгодно. Да и желание выйти в полуфинал огромное.

Против «Чонбук Моторса» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних очных поединков выиграны 3 при одной коллизии.

Наверняка «Ульсан Хендэ» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, с атакой у команды относительный ажур.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: «Чонбук Моторс» в нынешнем сезоне по не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице.

Причем «Чонбук Моторс» выигрывает с огромной натугой. Более того, в нынешнем чемпионате команда уже дважды сыграла вничью

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл «Чонбук Моторс» расписал мировую с «Сувоном» (1:1).

Причем эта ничья стала для команды уже четвертой кряду. Победить ей удалось лишь «Пхохан Стилерс» (2:0).

Вообще, «Чонбук Моторс» имеет заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, с созиданием у команды явные сложности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Чонбук Моторс» в последних пяти матчах выиграл всего однажды. Да и результативность не радует: всего 6 голов в этих поединках.

А вот в обороне команда действует относительно надежно. В 2 матчах корейского чемпионата пропущено 2 мяча.

В первой встрече с «Ульсан Хендэ» команда отыгралась лишь в концовке. Причем по владению мячом она имела заметное преимущество.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Чонбук Моторс» будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Чонбук Моторс» имеет четырехматчевую ничейную серию

«Ульсан Хендэ» выиграл в 2 стартовых матчах своего чемпионата

первая встреча соперников завершилась ничьей (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.18 и 1.72.

Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке.

«Чонбук Моторс» не столь ярко выглядит в атаке, к тому же «Ульсан Хендэ» намерен воспользоваться преимуществом своего поля.

Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18