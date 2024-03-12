«Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд. Матч пройдет в рамках ответного четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, начало — 22:00 (мск) «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад» Джидда

Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» идет на четвертом месте и отстает от лидера на 25 очков. До третьего места расстояние в 7 баллов.

Последние матчи: в первом четвертьфинале команда Марсело Гальярдо проиграла в гостях «Аль-Хилялу» со счетом 0:2. Оба гола соперника были забиты в первой половине, а во втором тайме был удален за грубую игру Нголо Канте.

В последнем туре саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» обыграл на своем поле «Аль-Ахдуд» со счетом 2:1. Голы в этом матче забивали Аль Моса и местный 16-летний вундеркинд Талаль Хаджи.

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Не сыграют: дисквалифицирован Канте, еще три футболиста из числа местных травмированы.

Состояние команды: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» довольно легко обыгрывает более слабые клубы, но как только доходит дело до противостояния с конкурентами, то все выглядит гораздо печальнее и команда терпит одно поражение за другим.

«Аль-Хиляль» Эр Рияд

Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно лидирует с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента в лице «Аль-Наср».

В азиатской Лиге чемпионов дела у подопечных Жорже Жезуша также обстоят очень неплохо. Она легко прошла групповую стадию и создала себе хороший задел перед ответной встречей.

Последние матчи: в первой игре четвертьфинала команда победила «Аль-Иттихад» со счетом 2:0. На 40-й минуте с пенальти счет открыл сербский нападающий Александр Митрович, известный по выступлениям за «Фулхэм», также отличился Аль Давсари.

В последнем туре чемпионата «Аль-Хиляль» выиграл в гостях у «Аль-Рияда» (3:1). Голы в этой встрече забивали Рубен Невеш, Митрович и Микаэль.

Не сыграют: травмирован Неймар.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» близок к завоеванию чемпионского титула и является одним из главных фаворитов на победу в азиатской Лиге чемпионов. Состав напичкан звездами мирового уровня (Кулибали, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Малком, Митрович, Неймар), причем, большинство из них в самом соку.

Статистика для ставок

В первом матче азиатской ЛЧ «Аль-Хиляль» победил со счетом 2:0

В чемпионате команда также выиграла — 3:1

«Аль-Хиляль» пропустил всего 12 мячей в чемпионате и забил 70 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аль-Иттихада» дают 4,20, а на «Аль-Хиляль» — 1,90, ничью же букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,10, а тотал больше идет за 1,73.

Прогноз: несмотря на уверенную победу в первом матче, «Аль-Хиляль» вряд ли расслабится и постарается выиграть и ответную встречу. Состав у него гораздо мощнее, к тому же не будет у хозяев Нголо Канте.

Ставка: «Аль-Хиляль» выиграет за 1,90.

Прогноз: более рисковым вариантом является победа в первом тайме, гости постараются с ходу обеспечить себе задел до конца матча.

Ставка: «Аль-Хиляль» выиграет в первом тайме за 2,30.