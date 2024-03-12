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    «Аль-Хиляль» не расслабится в ответной встрече

    «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд. Ставка (к. 1,90) и прогноз на азиатскую Лигу чемпионов 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд
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    Сергей Милинкович-Савич сейчас играет «Аль-Хиляль»
    «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд. Матч пройдет в рамках ответного четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов, начало — 22:00 (мск) «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 15 Марта 2024 года
    Аль-Ахли
  • Джидда
    •  Аль-Ахли 22:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Иттихад» Джидда

    Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» идет на четвертом месте и отстает от лидера на 25 очков. До третьего места расстояние в 7 баллов.

    Последние матчи: в первом четвертьфинале команда Марсело Гальярдо проиграла в гостях «Аль-Хилялу» со счетом 0:2. Оба гола соперника были забиты в первой половине, а во втором тайме был удален за грубую игру Нголо Канте.

    В последнем туре саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» обыграл на своем поле «Аль-Ахдуд» со счетом 2:1. Голы в этом матче забивали Аль Моса и местный 16-летний вундеркинд Талаль Хаджи.

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    Не сыграют: дисквалифицирован Канте, еще три футболиста из числа местных травмированы.

    Состояние команды: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» довольно легко обыгрывает более слабые клубы, но как только доходит дело до противостояния с конкурентами, то все выглядит гораздо печальнее и команда терпит одно поражение за другим.

    «Аль-Хиляль» Эр Рияд

    Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» уверенно лидирует с отрывом в 12 очков от ближайшего конкурента в лице «Аль-Наср».

    В азиатской Лиге чемпионов дела у подопечных Жорже Жезуша также обстоят очень неплохо. Она легко прошла групповую стадию и создала себе хороший задел перед ответной встречей.

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  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в первой игре четвертьфинала команда победила «Аль-Иттихад» со счетом 2:0. На 40-й минуте с пенальти счет открыл сербский нападающий Александр Митрович, известный по выступлениям за «Фулхэм», также отличился Аль Давсари.

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    В последнем туре чемпионата «Аль-Хиляль» выиграл в гостях у «Аль-Рияда» (3:1). Голы в этой встрече забивали Рубен Невеш, Митрович и Микаэль.

    Не сыграют: травмирован Неймар.

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» близок к завоеванию чемпионского титула и является одним из главных фаворитов на победу в азиатской Лиге чемпионов. Состав напичкан звездами мирового уровня (Кулибали, Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Малком, Митрович, Неймар), причем, большинство из них в самом соку.

    Статистика для ставок

    • В первом матче азиатской ЛЧ «Аль-Хиляль» победил со счетом 2:0

    • В чемпионате команда также выиграла — 3:1

    • «Аль-Хиляль» пропустил всего 12 мячей в чемпионате и забил 70 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Аль-Иттихада» дают 4,20, а на «Аль-Хиляль» — 1,90, ничью же букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,10, а тотал больше идет за 1,73.

    Прогноз: несмотря на уверенную победу в первом матче, «Аль-Хиляль» вряд ли расслабится и постарается выиграть и ответную встречу. Состав у него гораздо мощнее, к тому же не будет у хозяев Нголо Канте.

    Ставка: «Аль-Хиляль» выиграет за 1,90.

    Прогноз: более рисковым вариантом является победа в первом тайме, гости постараются с ходу обеспечить себе задел до конца матча.

    Ставка: «Аль-Хиляль» выиграет в первом тайме за 2,30.

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» Джидда — «Аль-Хиляль» Эр Рияд с коэффициентом 1.90. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» не расслабится в ответной встрече
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