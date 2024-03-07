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    Бельгийцы не отдадут победу турецкому визави?

    «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче»
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    «Юнион Сент-Жиллуа»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче». Начало — в 23:00. «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Юнион Сент-Жиллуа»

    Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуа» финишировал на 3-м месте в группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Тулузу». Бельгийцы смогли обойти в турнирной таблице австрийский ЛАСК.

    В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Юнион» нанёс сенсационное поражение «Ливерпулю» (2:1). Были также две ничьи с «Тулузой» (0:0, 1:1), а еще бельгийцы обменялись победами с ЛАСКом (0:3, 2:1). В одном из матчей «Юнион Сент-Жиллуа» проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    Последние матчи: В 28 туре Высшей лиги Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» переиграл команду «Хеверли Лувен» (2:0). На данный момент участник плей-офф Лиги конференции занимает в турнирной таблице бельгийского первенства 1 место, набрав в 28 матчах 68 очков.

    Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит эквадорский полузащитник Кевин Родригес, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Вернулся в строй после травмы плеча Федде Лейсен, а Ноа Садики отбыл дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

    В стыковом раунде Лиги конференций бельгийцы переиграли немецкий «Айнтрахт» (2:2 —ничья дома, 2:1 — победа в гостях). На данный момент выигрышная серия команды составляет 5 матчей.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв 1 место в своей группе с активом в 12 очков. Турецкий коллектив обошел в турнирной таблице «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.

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    • Последние матчи: В 28-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» переиграл на выезде «Хатайспор» (2:0).

    Не сыграет: Кахведжи, Кинг и Луан Перес — все футболисты травмированы, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2 место, набрав 73 очка. Клуб уверенно идет вверх по турнирной таблице и уже приближается к лидеру — «Галатасараю», отставание составляет 2 балла.

    Статистика для ставок

    • Пути «Юниона» и «Фенербахче» ещё не пересекались на футбольных полях

    • Статистика «Юнион Сент-Жиллуа» за последние 15 матчей: 10 побед, 4 ничьи и 1 поражение

    • «Фенербахче» в 5 матчах чемпионата и Кубка Турции проиграл лишь 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юнион Сент Жиллуа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.55, а победа «Фенербахче» — в 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: «Юнион Сент Жиллуа» демонстрирует качественный футбол в последнее время. Бельгийцы не знают горечи поражения уже долгое время. Так что предлагаем поставить на победу хозяев.

    Ставка: Победа «Юнион Сент Жиллуа» с коэффициентом 2.38.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют и не один гол.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Фенербахче» с коэффициентом 2.38. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Бельгийцы не отдадут победу турецкому визави?
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