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    Выберется ли «Сассуоло» из зоны вылета?

    «Верона» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Италии на 3 марта 2024 года

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    «Верона» — фаворит матча
    «Верона» — «Сассуоло». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 14:30 (мск) «Верона» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2024 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 14:30 Сассуоло Сассуоло
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    «Верона»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Верона» занимает 17-ю позицию с 20 очками и разницей мячей 23-36.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому пребывает в самой гуще борьбы за выживание.

    Верона — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели очередное поражение. На чужом поле они уступили четвертой в таблице «Болонье» (0:2).

    Эта неудача прервала мини-серию ничьих в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Крус, Берарди — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Верона» ни разу не выиграла при трех поражениях и трех ничьих.

    Словом, команда переживает очевидный кризис, но игра против конкурента на своем поле дает возможность надежнее оторваться от зоны вылета.

    Майкл Фолоруншо и Тома Анри — лучшие бомбардиры команды с тремя голами.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» занимает 18-е место в таблице Серии А. В его активе 32 забитых мяча, в пассиве — 54 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета (18-я строчка) и по дополнительным показателям не занимает безопасную 17-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — отличный шанс, чтобы выбраться от «трясины».

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «нероверди» потерпели поражение. На своем поле их обыграли конкуренты из «Эмполи» (2:3).

    В семи последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив ни разу не победил, шесть раз проиграл и только раз в одном случае сыграл вничью.

    Не сыграют: Тольян, Вити — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 14 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при 11-ти поражениях и двух ничьих.

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    Таким образом сейчас у клуба отличный шанс выиграть у конкурента и подняться на безопасную строчку, ведь даже в случае ничьей его может обойти 19-й в таблице «Кальяри», у которого столько же баллов.

    Доменико Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами. Он входит в топ-8 снайперов Серии А.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Вероны» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.45, победа «Сассуоло» — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.98 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки «Сассуоло» часто проходят весьма результативно.

    В двух из четырех последних встреч хозяев также было забито больше 2,5 голов, так что и для «Вероны» подобный расклад не редкость.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей «Сассуоло» был реализован именно такой сценарий

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Сассуоло» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Сассуоло» из зоны вылета?
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