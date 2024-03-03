«Фрозиноне» — «Лечче». Матч пройдет в рамках 27-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Фрозиноне» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Фрозиноне» занимает 16-е место с 23 очками и разницей мячей 34-55.

Команда на три очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, поэтому пребывает в самом разгаре борьбы за выживание.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели очередное поражение. На чужом поле они проиграли «Ювентусу» (2:3).

Эта неудача стала четвертой кряду, причем все эти матчи пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Бонифаци, Матеус Лусуарди, Ойоно, Калай, Маркицца — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии А) «Фрозиноне» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Словом, команда переживает очевидный кризис, но игра против примерно равного ему классом соперника дает возможность улучшить свои позиции.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды с 10 голами, что позволяет ему занимать шестое место в списке снайперов чемпионата.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» занимает 14-е место. В его активе 24 забитых мячей, в пассиве — 43 пропущенных мячей.

Команда на четыре балла опережает зону вылета — 18-ю позицию. Клубу, очевидно, в такой ситуации важно не терять очки, чтобы рассчитывать на спасение.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Их разгромил лидер и, скорее всего, будущий чемпион «Интер» (0:4).

Эта неудача стала третьей кряду — все эти поединки пришлись на итальянский чемпионат, так что можно говорить о явном кризисе коллектива.

Не сыграют: Бранколини, Корфитцен, Дермаку — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних 10 поединках во всех турнирах «Лечче» одержал лишь одну победу при восьми поражениях и одной ничьей.

Такие результаты не позволяют клубу надежно оторваться от зоны вылета, поэтому ему всерьез угрожает понижение в классе.

Никола Крстович — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Фрозиноне» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Лечче» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.90.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки «Лечче» часто проходят весьма результативно.

В четырех последних играх хозяев также было забито больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех последних матчах гости проиграли, и на выезде им снова наверняка придется несладко.

Ставка: «Фрозиноне» выиграет за 2.30