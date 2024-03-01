«Волендам» — «Неймеген». Матч пройдет в рамках 24-го тура нидерландской Эредивизии, начало — 22:00 (мск) «Волендам» — «Неймеген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Волендам»

Турнирное положение: «Волендам» занимает последнее, 18-е место в таблице Эредивизии. В его активе 23 забитых мяча, в пассиве — 57 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на восемь очков отстает от безопасной — 15-й позиции. Очевидно, что чем ближе к завершению сезона, тем меньшее у хозяев шансов на спасение.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел очередное поражение. На своем поле он был разгромлен «Херенвеном» (0:4).

В семи последних матчах, которые пришлись на Эредивизию, коллектив четырежды проиграл, ни разу не победил и только в одном случае сыграл вничью.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Твигт, Ле Ру, Мбуямба, Антониоли — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках чемпионата) «Волендам» не знает побед при пяти поражениях и двух ничьих.

Трудно представить, как с такой формой коллективу удастся не то, что выиграть, а просто избежать проигрыша.

Самый результативный игрок команды — Роберт Мюрен, у которого пять голов в чемпионате Нидерландов.

«Неймеген»

Турнирное положение: По итогам 23 матчей Эредивизии «Неймеген» занимает седьмое место с 33 очками и разницей мячей 43-37.

Команда занимает место в зоне еврокубков и на четыре очка опережает девятую строчку, которая уже не входит в данную зону.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб одержал победу. На своем поле ему удалось обыграть роттердамскую «Спарту» (2:0).

В трех последних матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

Не сыграют: Нейтинк, Пропер, Россен, Дост и де Вит — травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 15 последних поединках в разных турнирах «Неймеген» потерпел лишь одно поражение при 11 победах и трех ничьих.

В случае победы гости могут обойти «Гоу Эхед Иглз» и «Аякс», которые на один и три очка соответственно опережают конкурента.

Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в Эредивизии с 11-ю голами. Это шестой результат в списке снайперов чемпионата.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Волендама» было забито больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Волендама» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Неймегена» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неймеген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Волендама» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более реальным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Также в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.

В пяти из семи последних матчей гости не проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Неймеген» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Волендам» проиграл, и в них было забито минимум четыре мяча.

Ставка: «Неймеген» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.35