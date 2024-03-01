«Волендам»
Турнирное положение: «Волендам» занимает последнее, 18-е место в таблице Эредивизии. В его активе 23 забитых мяча, в пассиве — 57 пропущенных.
Команда находится в зоне вылета и на восемь очков отстает от безопасной — 15-й позиции. Очевидно, что чем ближе к завершению сезона, тем меньшее у хозяев шансов на спасение.
Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел очередное поражение. На своем поле он был разгромлен «Херенвеном» (0:4).
В семи последних матчах, которые пришлись на Эредивизию, коллектив четырежды проиграл, ни разу не победил и только в одном случае сыграл вничью.
Не сыграют: Твигт, Ле Ру, Мбуямба, Антониоли — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках чемпионата) «Волендам» не знает побед при пяти поражениях и двух ничьих.
Трудно представить, как с такой формой коллективу удастся не то, что выиграть, а просто избежать проигрыша.
Самый результативный игрок команды — Роберт Мюрен, у которого пять голов в чемпионате Нидерландов.
«Неймеген»
Турнирное положение: По итогам 23 матчей Эредивизии «Неймеген» занимает седьмое место с 33 очками и разницей мячей 43-37.
Команда занимает место в зоне еврокубков и на четыре очка опережает девятую строчку, которая уже не входит в данную зону.
Последние матчи: в предыдущем туре клуб одержал победу. На своем поле ему удалось обыграть роттердамскую «Спарту» (2:0).
В трех последних матчах во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.
Не сыграют: Нейтинк, Пропер, Россен, Дост и де Вит — травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 15 последних поединках в разных турнирах «Неймеген» потерпел лишь одно поражение при 11 победах и трех ничьих.
В случае победы гости могут обойти «Гоу Эхед Иглз» и «Аякс», которые на один и три очка соответственно опережают конкурента.
Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в Эредивизии с 11-ю голами. Это шестой результат в списке снайперов чемпионата.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Волендама» было забито больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Волендама» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Неймегена» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неймеген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.20, победа «Волендама» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более реальным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Также в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.
В пяти из семи последних матчей гости не проиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Неймеген» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Волендам» проиграл, и в них было забито минимум четыре мяча.
Ставка: «Неймеген» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.35