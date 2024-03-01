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    Хихонцы смогут обыграть «Альбасете»?

    «Спортинг» Хихон — «Альбасете». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Альбасете»
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    «Спортинг» Хихон
    В пятницу, 1 марта, в 29-м туре испанской Сегунды хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Альбасете». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Альбасете»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Марта 2024 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 22:30 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
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    «Спортинг» Хихон

    Турнирное положение: По итогам 28 проведенных туров коллектив Мигеля Анхеля Рамиреса с 43 очками идет седьмым, но шестой строке (зона плей-офф) проигрывает лишь по дополнительным показателям.

    За всю турнирную дистанцию «Спортинг» отпраздновал 11 викторий, десять встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 32 гола при 24 пропущенных.

    Спортинг Хихон — Альбасете: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре клуб из Хихона на выезде потерпел фиаско от «Бургосса» со счетом 0:1, а игровым днем ранее он на своей территории поделил очки с «Вальядолидом» 1:1.

    Не сыграют: Лазарет у «Спортинга» почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: У «Спортинга» только две виктории за прошедшие десять встреч чемпионата. Также в этот период он пять раз расписал мировые и трижды уступал. Причем все проигрыши пришлись на последние пять поединков.

    «Альбасете»

    Турнирное положение: В таблице Сегунды на текущий момент дружина Рубена Альбеса с 31 баллом идет 16, но от зоны вылета оторвалась всего на два очка.

    «Альбасете» пока отпраздновал семь викторий, десять встреч свел вничью и потерпел 11 фиаско. Разница забитых и пропущенных составляет 32:39.

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    • Последние матчи: «Сырники» в прошлом туре в гостях поделили очки с аутсайдером «Аморебьетой» 1:1, и игровым днем ранее они на своем поле смогли переиграть крепкий сантандерский «Расинг» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Все основные игроки команды в строю.

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    Состояние команды: Сейчас у «Альбасете» 4-матчевая беспроигрышная серия. В этот период коллектив расписал три ничьи и добился одной виктории. До этой же серии он проиграл четыре игры из пяти при одной мировой. У «Альбасете» только два выигрыша за минувшие десять встреч чемпионата.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Спортинг» на своем поле проиграл лишь один поединок из 14 проведенных

    • У «Альбасете» в гостях в текущем чемпионате только одна виктория за 14 встреч при восьми фиаско

    • «Спортинг» выиграл у «Альбасете» в четырех из семи последних очных встреч при одном проигрыше

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.37. Ничья оценена в 3.13, а победа «Альбасете» оценена в 3.24.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.35 и 1.59 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке напрашивается ставка на победу хозяев, так как «Спортинг» очень силен дома, а «Альбасете» в гостях выглядит откровенно слабо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Спортинга» за 2.37.

    Прогноз: И также в этом противостоянии ставим еще на крайне низовой тотал, ведь эти команды зачастую совсем не радуют результативными поединками.

    Ставка: ТМ 2,0 за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Альбасете» с коэффициентом 2.37. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Хихонцы смогут обыграть «Альбасете»?
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