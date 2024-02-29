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    «Антверпен» закончит сказку «Остенде»

    «Антверпен» — «Остенде». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Остенде»
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    «Антверпен»
    В ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии «Антверпен» на своем поле сыграет против «Остенде». Поединок состоится 29 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Антверпен» — «Остенде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Антверпен»

    Путь в Кубке: «Антверпен» в этом Кубке Бельгии убрал со своего пути троих соперников. В рамках 1/16 финала он легко разгромил клуб из первой лиги в гостях 4:1.

    На последующих же стадиях «красные» играли только с представителями элиты. В 1/8 они дома крупно выиграли у «Шарлеруа» 5:2, а в четвертьфинале справились с «Лувеном» 3:2 на его поле.

    В первом же поединке с предстоящим противником на его поле была ничья со счетом 1:1.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка коллектив Марка Ван Боммеля сыграл в гостях вничью 2:2 с «Гентом» в чемпионате Бельгии, где он идет четвертым в таблице. Перед этим был проигрыш дома от «Мехелена» 0:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: С учетом всех проведенных турниров «Антверпен» в отрезке своих последних шести встреч смог выиграть в половине из них, два матча он еще в этот период свел вничью и потерпел одно фиаско. И только в одном поединке данного периода клуб не забил.

    «Остенде»

    Путь в Кубке: «Остенде» преодолел в этом кубковом розыгрыше уже четыре этапа. На первом он без проблем на своем поле разгромил со счетом 5:0 коллектив из низшей лиги.

    После этого «красно-зеленые» играли только с представителями элиты. В 1/16 был повержен в гостях 2:0 «Эйпен», затем обыгран дома 3:1 «Генк», а в четвертьфинале они одолели «Моленбек» 2:0. В перовой игре с предстоящим противником была ничья 1:1.

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    • Последние матчи: Стоит отметить, что «Остенде» этот сезон проводит в первом бельгийском дивизионе, где на ведет борьбу за выживание. Накануне он был дома разгромлен молодежкой «Брюгге» 1:4.

    Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: Как упоминалось выше, «Остенде» проиграл свою последнюю проведенную игр, но перед этим он смог добиться двух сухих викторий в чемпионате страны, которые стали первыми для коллектива за последние пять встреч.

    Статистика для ставок

    • «Антверпен» дома выиграл семь из десяти минувших игр при всего одном фиаско

    • «Остенде» в гостях не уступает уже на протяжении десяти матчей, победив в шести из них

    • На своем поле «Антверпен» обыграл «Остенде» в четырех из пяти последних противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Антверпена» букмекеры дают коэффициент 1.23. Ничья оценена в 6.30, а победа «Остенде» оценена в 14.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.44 соответственно.

    Прогноз: Четвертая команда элиты на своем поле должна расставить все на свои места в противостоянии с аутсайдером первой лиги, и доказать случайность результата первого матча.

    Рекомендуемая ставка: победа «Анверпена» с форой (-2) за 2.14.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится весьма результативными и принесет больше трех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.90.

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    «Антверпен» — «Остенде»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. «Антверпен» закончит сказку «Остенде»
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