«Лас-Пальмас» — «Осасуна». Матч пройдет в рамках 26-го тура Примеры, начало — 20:30 (мск) «Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» занимает девятое место с 35 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

Команда на пять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому у него неплохие шансы попасть хотя бы в Лигу конференций при условии стабильно успешных результатов.

Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел разгромное поражение. На выезде его буквально смел мадридский «Атлетико» (0:5).

В пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу и одну товарищескую встречу, канарцы выиграли лишь раз, так что у них не лучшая форма.

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Не сыграют: Курбело и Лемос — травмированы. Дисквалифицирован — Перроне.

Состояние команды: в трех из пяти последних поединков как официального, так и неофициального статуса, «Лас-Пальмас» потерпел поражение.

С такой формой ему сложно рассчитывать на попадание в еврокубках, но, возможно, грядущий матч поможет стать на победный путь.

Кириан Родригес — лучший бомбардир клуба с пятью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Ла Лиги «Осасуна» занимает 11-ю позицию с 32 очками и разницей мячей 29-36.

Команда на три очка отстает от своего грядущего соперника, однако слишком слабая в сравнении с ним разница мячей, не позволит его обойти.

Последние матчи: баски в прошлом туре на своем поле смогли набрать три очка. Хозяева в домашних стенах обыграли «Кадис» (2:0).

Эта победа стала второй кряду для виторийцев, которые, возможно, набрали отличную форму.

Не сыграют: Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Пенья, Хосе Арнаис — у всех травмы. Дисквалифицирован — Давид Гарсия.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Осасуна» потерпела лишь два поражения при трех победах и одной ничьей.

Тем не менее, баскам будет весьма сложно попасть в еврокубки, ведь до их зоны целых восемь очков.

Будимир, который забил 13 мячей, занимает четвертое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги в сезоне 2023/2024.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Лас-Пальмас» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Осасуны» было забито меньше 2,5 голов

в двух последних матчах «Осасуна» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Осасуны» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Лас-Пальмас — Осасуна: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.453.003.40Бонус$9500

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не проиграли. В этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

При этом хозяева выиграли только один раз в последних пяти матчах, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Осасуна» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30