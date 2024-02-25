ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Алехандро Гарначо«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн Бернарду Силва и Рубен Диаш«Борнмут» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Осасуны»?

    «Лас-Пальмас» — «Осасуна». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Испании на 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Лас-Пальмас Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Осасуна»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осасуна» выиграла два последних матча
    «Лас-Пальмас» — «Осасуна». Матч пройдет в рамках 26-го тура Примеры, начало — 20:30 (мск) «Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 25 Февраля 2024 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» занимает девятое место с 35 очками. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 25 пропущенных.

    Команда на пять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому у него неплохие шансы попасть хотя бы в Лигу конференций при условии стабильно успешных результатов.

    Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел разгромное поражение. На выезде его буквально смел мадридский «Атлетико» (0:5).

    В пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу и одну товарищескую встречу, канарцы выиграли лишь раз, так что у них не лучшая форма.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Курбело и Лемос — травмированы. Дисквалифицирован — Перроне.

    Состояние команды: в трех из пяти последних поединков как официального, так и неофициального статуса, «Лас-Пальмас» потерпел поражение.

    С такой формой ему сложно рассчитывать на попадание в еврокубках, но, возможно, грядущий матч поможет стать на победный путь.

    Кириан Родригес — лучший бомбардир клуба с пятью голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей Ла Лиги «Осасуна» занимает 11-ю позицию с 32 очками и разницей мячей 29-36.

    Команда на три очка отстает от своего грядущего соперника, однако слишком слабая в сравнении с ним разница мячей, не позволит его обойти.

  • Трансферный дайджест. 13— 19 февраля
  • «Арсенал» получит классного вингера, а «Бавария» лишится элитного полузащитника
  • 19/02/2024

    • Последние матчи: баски в прошлом туре на своем поле смогли набрать три очка. Хозяева в домашних стенах обыграли «Кадис» (2:0).

    Эта победа стала второй кряду для виторийцев, которые, возможно, набрали отличную форму.

    Не сыграют: Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Пенья, Хосе Арнаис — у всех травмы. Дисквалифицирован — Давид Гарсия.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Осасуна» потерпела лишь два поражения при трех победах и одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тем не менее, баскам будет весьма сложно попасть в еврокубки, ведь до их зоны целых восемь очков.

    Будимир, который забил 13 мячей, занимает четвертое место среди лучших бомбардиров Ла Лиги в сезоне 2023/2024.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Лас-Пальмас» не выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Осасуны» было забито меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Осасуна» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Осасуны» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.52.

    Лас-Пальмас — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.003.40Бонус$9500
    •

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не проиграли. В этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

    При этом хозяева выиграли только один раз в последних пяти матчах, в трех из которых было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Осасуна» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только одна команда, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Унион — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Штутгарт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лас-Пальмас» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Осасуны»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры