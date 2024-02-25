ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» проиграл дома «Вильярреалу»
  • 00:23
    • «Байер» обыграл «Майнц» на своем поле
  • 00:54
    • «Мец» на своем поле уступил «Лиону»
  • 00:47
    • «Болонья» уверенно победила «Верону»
    Все новости спорта

    «Крылышки» переиграют химчан

    «Химки» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Химки Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Химки» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин
    В рамках товарищеского поединка 25 февраля пройдет матч «Химки» — «Крылья Советов». Начало — 16:00 (мск). «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Химки»

    Турнирное положение: Команда Андрея Талалаева не лучшим образом выглядит в нынешнее межсезонье.

    Из 7 сыгранных контрольных поединков были выиграны лишь 3. Причем в двух последних спаррингах химчане проиграли.

    Последние матчи: в предыдущем спарринге «Химки» пали под натиском ЦСКА. В воротах полпреда первой лиги побывало три безответных мяча.

    В 7 контрольных матчах подопечные Талалаева забили 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «Химки» пропустили 8 раз.

    У химчан регулярно возникают сложности в матчах с крепкими оппонентами. Да и вообще, пока команда Талалаева сыровата для уровня РПЛ.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: Химчане явно постараются оказать достойное сопротивление команде элитного дивизиона.

    При этом поединки с «Крыльями Советов» традиционно складываются для команды неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны 2 при одной виктории.

    В двух своих последних матчах химчане не сумели отличиться. Даже в воротах скромного «Чертаново» команда не расписалась (0:1).

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. В 7 поединках команда Игоря Осинькина выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Причем «Крылья Советов» легко расправились с «Аланией» (3:1). Да и «Волгарь» был показательно бит (4:1).

  • ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • Продолжаем подводить итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22/02/2024

    • Последние матчи: команда Осинькина в последнем спарринге потерпела первое поражение в межсезонье. Самарцы разгромно уступили московскому «Динамо» (1:5).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Крылья Советов» видятся коллективом-загадкой. Команда Осинькина пока не показывает всего своего потенциала.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вообще, состав команды выглядит весьма выгодно. «Крылья Советов» демонстрируют качественный уровень игры.

    В этом поединке самарцы явно сыграют первым номером. Команда Осинькина намерена исправиться за предыдущую неудачу.

    Статистика для ставок

    • «Химки» в 7 контрольных матчах добыли 3 победы

    • «Крылья Советов» выиграли 3 раза в 7 своих спаррингах

    • Последняя очная встреча завершилась сухой ничьей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 3.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

    Прогноз: Подопечные Осинькина выглядят явно сильнее соперника, и наверняка будут привычно активны в атаке.

    «Химки» в последних матчах выглядели не лучшим образом, чем должны воспользоваться самарцы.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Рууд — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  4.41
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Крылышки» переиграют химчан
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры