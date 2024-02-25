В рамках товарищеского поединка 25 февраля пройдет матч «Химки» — «Крылья Советов». Начало — 16:00 (мск). «Химки» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Команда Андрея Талалаева не лучшим образом выглядит в нынешнее межсезонье.

Из 7 сыгранных контрольных поединков были выиграны лишь 3. Причем в двух последних спаррингах химчане проиграли.

Последние матчи: в предыдущем спарринге «Химки» пали под натиском ЦСКА. В воротах полпреда первой лиги побывало три безответных мяча.

В 7 контрольных матчах подопечные Талалаева забили 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «Химки» пропустили 8 раз.

У химчан регулярно возникают сложности в матчах с крепкими оппонентами. Да и вообще, пока команда Талалаева сыровата для уровня РПЛ.

Не сыграют: Травмированных нет.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Химчане явно постараются оказать достойное сопротивление команде элитного дивизиона.

При этом поединки с «Крыльями Советов» традиционно складываются для команды неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны 2 при одной виктории.

В двух своих последних матчах химчане не сумели отличиться. Даже в воротах скромного «Чертаново» команда не расписалась (0:1).

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. В 7 поединках команда Игоря Осинькина выиграла 3 раза при одной коллизии.

Причем «Крылья Советов» легко расправились с «Аланией» (3:1). Да и «Волгарь» был показательно бит (4:1).

Последние матчи: команда Осинькина в последнем спарринге потерпела первое поражение в межсезонье. Самарцы разгромно уступили московскому «Динамо» (1:5).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Крылья Советов» видятся коллективом-загадкой. Команда Осинькина пока не показывает всего своего потенциала.

Вообще, состав команды выглядит весьма выгодно. «Крылья Советов» демонстрируют качественный уровень игры.

В этом поединке самарцы явно сыграют первым номером. Команда Осинькина намерена исправиться за предыдущую неудачу.

Статистика для ставок

«Химки» в 7 контрольных матчах добыли 3 победы

«Крылья Советов» выиграли 3 раза в 7 своих спаррингах

Последняя очная встреча завершилась сухой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 3.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.

Прогноз: Подопечные Осинькина выглядят явно сильнее соперника, и наверняка будут привычно активны в атаке.

«Химки» в последних матчах выглядели не лучшим образом, чем должны воспользоваться самарцы.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.63