«Химки»
Турнирное положение: Команда Андрея Талалаева не лучшим образом выглядит в нынешнее межсезонье.
Из 7 сыгранных контрольных поединков были выиграны лишь 3. Причем в двух последних спаррингах химчане проиграли.
Последние матчи: в предыдущем спарринге «Химки» пали под натиском ЦСКА. В воротах полпреда первой лиги побывало три безответных мяча.
В 7 контрольных матчах подопечные Талалаева забили 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота «Химки» пропустили 8 раз.
У химчан регулярно возникают сложности в матчах с крепкими оппонентами. Да и вообще, пока команда Талалаева сыровата для уровня РПЛ.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Химчане явно постараются оказать достойное сопротивление команде элитного дивизиона.
При этом поединки с «Крыльями Советов» традиционно складываются для команды неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны 2 при одной виктории.
В двух своих последних матчах химчане не сумели отличиться. Даже в воротах скромного «Чертаново» команда не расписалась (0:1).
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы в нынешнее межсезонье активно проводят спарринги. В 7 поединках команда Игоря Осинькина выиграла 3 раза при одной коллизии.
Причем «Крылья Советов» легко расправились с «Аланией» (3:1). Да и «Волгарь» был показательно бит (4:1).
Последние матчи: команда Осинькина в последнем спарринге потерпела первое поражение в межсезонье. Самарцы разгромно уступили московскому «Динамо» (1:5).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Крылья Советов» видятся коллективом-загадкой. Команда Осинькина пока не показывает всего своего потенциала.
Вообще, состав команды выглядит весьма выгодно. «Крылья Советов» демонстрируют качественный уровень игры.
В этом поединке самарцы явно сыграют первым номером. Команда Осинькина намерена исправиться за предыдущую неудачу.
Статистика для ставок
- «Химки» в 7 контрольных матчах добыли 3 победы
- «Крылья Советов» выиграли 3 раза в 7 своих спаррингах
- Последняя очная встреча завершилась сухой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.76, а победа соперника — в скромные 3.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.48 и 2.40.
Прогноз: Подопечные Осинькина выглядят явно сильнее соперника, и наверняка будут привычно активны в атаке.
«Химки» в последних матчах выглядели не лучшим образом, чем должны воспользоваться самарцы.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.63