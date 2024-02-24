Матч «Вердер» — «Дармштадт» пройдет 24 февраля в рамках чемпионата Германии, начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» находится на 7-м месте в таблице. В активе команды 29 очков по итогам 22-х встреч.

Бременский клуб в нынешнем сезоне не решает никаких серьезных задач. В еврокубки команда вряд ли попадет. Вылет во вторую Бундеслигу «Вердеру» также не грозит.

Последние матчи: В феврале «Вердер» провел три встречи. Клуб набрал 6 очков.

В активе бременцев две победы и одно поражение. Ранее команде удалось обыграть «Майнц» и «Кельн». В обеих встречах «Вердер» победил с минимальным счетом.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Вердер» отлично прибавил в 2024 году. Сначала команда сыграла вничью с «Бохумом». Но потом были одержаны три победы подряд.

21 января «Вердер» шокировал «Баварию» в Мюнхене, одолев действующего чемпиона страны со счетом 1:0. Эта победа явно окрылила команду.

Затем бременцы набрали еще 9 очков в четырех встречах. «Вердер» смог взять верх над «Фрайбургом», «Майнцем» и «Кельном».

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Дармштадт» проваливает нынешний сезон в Бундеслиге. Скорее всего, команда понизится в классе. Времени на улучшение ситуации очень мало.

После 22-х игр «Дармштадт» располагается на последнем, 18-м месте в таблице. Клуб набрал 12 очков, одержав в нынешнем розыгрыше Бундеслиги лишь две победы.

Последние матчи: Февраль начался для «Дармштадта» с поражения от «Байера». Команда уступила леверкузенцам со счетом 0:2.

Вскоре последовал непростой выезд в Менхенгладбах. Но в гостевом матче с «Боруссией» «Дармштадту» удалось не пропустить. Игра закончилась вничью 0:0. 17 февраля клуб дома проиграл «Штутгарту» (1:2).

Состояние команды: «Дармштадт» находится в кризисе. Команда уже одной ногой покинула Бундеслигу. Но время на спасение еще есть.

«Дармштадт» отстает от идущего 17-м «Майнца» на три очка. От «Кельна», который находится на 16-м месте, команда располагается на расстоянии 4-х баллов.

Болельщики «Дармштадта» уже подзабыли, когда клуб последний раз выигрывал в Бундеслиге. Это случилось 7 октября 2023 года. Тогда на выезде «Дармштадт» победил «Аугсбург» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В последних четырех очных матчах «Вердер» и «Дармштадт» ни разу не играли вничью.

«Вердер» в 2024 году одержал уже четыре победы, «Дармштадт» — ни одной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Дармштадта» — в 5.00.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.80 соответственно.

Коэффициенты матча Вердер — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.684.005.20Бонус$9500

Прогноз: «Вердер» отлично выступает в новом году. На своем поле у команды высокие шансы на победу. Бременцы завоюют три очка.

Ставка: Победа «Вердера» с форой (-1) за 2.09.

Прогноз: «Дармштадту» нужно исправлять ситуацию. У клуба очень плохие результаты. Гости постараются поразить ворота «Вердера», но и бременская команда также должна преуспеть в атаке.

Ставка: Обе забьют за 1.81.