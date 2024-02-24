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    Бременский клуб разберется с аутсайдером Бундеслиги

    «Вердер» — «Дармштадт». Ставка (к. 2.09) и прогноз на Бундеслигу 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Дармштадт»
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    «Вердер»
    Матч «Вердер» — «Дармштадт» пройдет 24 февраля в рамках чемпионата Германии, начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Дармштадт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Февраля 2024 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» находится на 7-м месте в таблице. В активе команды 29 очков по итогам 22-х встреч.

    Бременский клуб в нынешнем сезоне не решает никаких серьезных задач. В еврокубки команда вряд ли попадет. Вылет во вторую Бундеслигу «Вердеру» также не грозит.

    Последние матчи: В феврале «Вердер» провел три встречи. Клуб набрал 6 очков.

    В активе бременцев две победы и одно поражение. Ранее команде удалось обыграть «Майнц» и «Кельн». В обеих встречах «Вердер» победил с минимальным счетом.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Вердер» отлично прибавил в 2024 году. Сначала команда сыграла вничью с «Бохумом». Но потом были одержаны три победы подряд.

    21 января «Вердер» шокировал «Баварию» в Мюнхене, одолев действующего чемпиона страны со счетом 1:0. Эта победа явно окрылила команду.

    Затем бременцы набрали еще 9 очков в четырех встречах. «Вердер» смог взять верх над «Фрайбургом», «Майнцем» и «Кельном».

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» проваливает нынешний сезон в Бундеслиге. Скорее всего, команда понизится в классе. Времени на улучшение ситуации очень мало.

    После 22-х игр «Дармштадт» располагается на последнем, 18-м месте в таблице. Клуб набрал 12 очков, одержав в нынешнем розыгрыше Бундеслиги лишь две победы.

    Последние матчи: Февраль начался для «Дармштадта» с поражения от «Байера». Команда уступила леверкузенцам со счетом 0:2.

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    • Вскоре последовал непростой выезд в Менхенгладбах. Но в гостевом матче с «Боруссией» «Дармштадту» удалось не пропустить. Игра закончилась вничью 0:0. 17 февраля клуб дома проиграл «Штутгарту» (1:2).

    Состояние команды: «Дармштадт» находится в кризисе. Команда уже одной ногой покинула Бундеслигу. Но время на спасение еще есть.

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    «Дармштадт» отстает от идущего 17-м «Майнца» на три очка. От «Кельна», который находится на 16-м месте, команда располагается на расстоянии 4-х баллов.

    Болельщики «Дармштадта» уже подзабыли, когда клуб последний раз выигрывал в Бундеслиге. Это случилось 7 октября 2023 года. Тогда на выезде «Дармштадт» победил «Аугсбург» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • В последних четырех очных матчах «Вердер» и «Дармштадт» ни разу не играли вничью.

    • «Вердер» в 2024 году одержал уже четыре победы, «Дармштадт» — ни одной.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, победа «Дармштадта» — в 5.00.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.80 соответственно.

    Коэффициенты матча Вердер — Дармштадт 98

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  • 1.684.005.20Бонус$9500
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    Прогноз: «Вердер» отлично выступает в новом году. На своем поле у команды высокие шансы на победу. Бременцы завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Вердера» с форой (-1) за 2.09.

    Прогноз: «Дармштадту» нужно исправлять ситуацию. У клуба очень плохие результаты. Гости постараются поразить ворота «Вердера», но и бременская команда также должна преуспеть в атаке.

    Ставка: Обе забьют за 1.81.

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    «Вердер» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Бременский клуб разберется с аутсайдером Бундеслиги
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