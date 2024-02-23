В 23-м туре португальской Примейры «Арока» на своем поле сыграет против «Фамаликана». Поединок состоится 23 февраля, начало — в 23:15 по мск. «Арока» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арока»

Турнирное положение: В турнирной таблице первенства коллектив Арманду Эванжелиста с 28 очками идет на седьмом место, но от еврозоны отстает сильно.

В 22 проведенных встречах «Арока» отпраздновала восемь викторий, четыре матча свела вничью и десять игр проиграла, разница мячей составляет 35:30.

Последние матчи: В прошлом туре «желто-синие» на выезде уступили «Каса Пиа» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они в домашней встрече сенсационно смогли обыграть «Порту» со счетом 3:2.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Арока» проиграла свою последнюю игру чемпионата, но перед этим она выиграла четыре поединка кряду, но в трех случаях выигрыши были с минимальной разницей.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Команда Жуана Педру Соузы в таблице идет на строку ниже предстоящего противника, имея в активе на два балла меньше.

У «Фамаликана» шесть викторий, восемь мировых исходов и семь проигрышей, забит 21 мяч, а пропустила команда в свои ворота 25 голов.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре первенства «бело-синие» на своем поле справились с аутсайдером «Риу Аве» 2:1. И этим выигрышем они прервали свою 3-матчевую серию без побед.

Не сыграют: В лазарете команды находятся несколько футболистов, которые нечасто попадают в основной состав.

Состояние команды: В новом году «Фамаликан» успел провести шесть матчей в рамках чемпионата страны. И за это время он по два раза побеждал, уступал и играл вничью. Свой последний поединок команда выиграла, но перед этим на добивалась виктории на протяжении трех встреч, дважды проиграв за это время.

Статистика для ставок

У «Ароки» только одно фиаско на своем поле в минувших шести поединках

«Фамаликан» выиграл лишь один гостевой поединок из десяти последних

«Арока» обыграла «Фамаликан» в четырех из шести последних очных встреч при одном проигрыше

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Ароки» букмекеры дают коэффициент 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа «Фамаликана» оценена в 3.40.

Коэффициенты матча Арока — Фамаликан 1X2Новым игрокам 2.173.353.40Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.74 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Ароки», которая намного успешнее проводит свой последний отрезок, да и против предстоящего противника играет весьма удачно.