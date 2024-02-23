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    «Арока» дома справится с «Фамаликаном»

    «Арока» — «Фамаликан». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арока» — «Фамаликан»
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    «Арока»
    В 23-м туре португальской Примейры «Арока» на своем поле сыграет против «Фамаликана». Поединок состоится 23 февраля, начало — в 23:15 по мск. «Арока» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 23 Февраля 2024 года
    Арока
  • Португалия. Примера
    •  Арока 23:15 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Арока»

    Турнирное положение: В турнирной таблице первенства коллектив Арманду Эванжелиста с 28 очками идет на седьмом место, но от еврозоны отстает сильно.

    В 22 проведенных встречах «Арока» отпраздновала восемь викторий, четыре матча свела вничью и десять игр проиграла, разница мячей составляет 35:30.

    Последние матчи: В прошлом туре «желто-синие» на выезде уступили «Каса Пиа» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они в домашней встрече сенсационно смогли обыграть «Порту» со счетом 3:2.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Арока» проиграла свою последнюю игру чемпионата, но перед этим она выиграла четыре поединка кряду, но в трех случаях выигрыши были с минимальной разницей.

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: Команда Жуана Педру Соузы в таблице идет на строку ниже предстоящего противника, имея в активе на два балла меньше.

    У «Фамаликана» шесть викторий, восемь мировых исходов и семь проигрышей, забит 21 мяч, а пропустила команда в свои ворота 25 голов.

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре первенства «бело-синие» на своем поле справились с аутсайдером «Риу Аве» 2:1. И этим выигрышем они прервали свою 3-матчевую серию без побед.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся несколько футболистов, которые нечасто попадают в основной состав.

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  • 18/02/2024

    • Состояние команды: В новом году «Фамаликан» успел провести шесть матчей в рамках чемпионата страны. И за это время он по два раза побеждал, уступал и играл вничью. Свой последний поединок команда выиграла, но перед этим на добивалась виктории на протяжении трех встреч, дважды проиграв за это время.

    Статистика для ставок

    • У «Ароки» только одно фиаско на своем поле в минувших шести поединках

    • «Фамаликан» выиграл лишь один гостевой поединок из десяти последних

    • «Арока» обыграла «Фамаликан» в четырех из шести последних очных встреч при одном проигрыше

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Ароки» букмекеры дают коэффициент 2.15. Ничья оценена в 3.25, а победа «Фамаликана» оценена в 3.40.

    Коэффициенты матча Арока — Фамаликан

    1X2Новым игрокам
  • 2.173.353.40Бонус$9500
    •

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.74 соответственно.

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    Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Ароки», которая намного успешнее проводит свой последний отрезок, да и против предстоящего противника играет весьма удачно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ароки» за 2.15.

    Прогноз: И также в этом противостоянии ставим еще на верховой тотал, так как оба коллектива в последнее время зачастую выдавали довольно-таки результативные встречи.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.09.

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    «Арока» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. «Арока» дома справится с «Фамаликаном»
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