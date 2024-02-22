В плей-офф Лиги Европы «Спортинг» Лиссабон примет «Янг Бойз». Встреча пройдет 22 февраля и начнется в 23:00 (мск). «Спортинг» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» блестяще провел первый матч в Швейцарии. Португальцы победили 3:1 и имеют очень высокие шансы на выход в 1/8 финала. Команда из Лиссабона готовится к ответному поединку в отличном настроении.

В чемпионате Португалии «Спортинг» на данный момент занимает 2-е место в таблице. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет три очка. Но у «Спортинга» есть две игры в запасе.

Последние матчи: В последних четырех матчах с учетом всех турниров у «Спортинга» четыре победы. Удастся ли продлить выигрышную серию до пяти встреч?

Нельзя не отметить мощную атаку «Спортинга». Клуб здорово реализовывает моменты у чужих ворот. В последних четырех играх «Спортинг» забил целых 19 голов.

Не сыграют: Диоманде, Коатес, Паулиньо, Сент Жюст (травма).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Спортинг» является одним из претендентов на золото в чемпионате Португалии. В Лиге Европы у команды также хорошие шансы завоевать трофей.

В 8 из 10 последних матчей «Спортинг» побеждал с форой (-1.5) гола. В ответной игре с «Янг Бойз» лиссабонцы вряд ли изменят своему атакующему стилю. Не исключено, что тренерский штаб может частично разбавить состав резервистами.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» вылетел в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где клуб занял третье место в группе. Швейцарцы играли в одном квартете с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Црвеной Звездой», набрав 4 очка в шести встречах.

В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» лидирует с серьезным отрывом. У клуба 51 очко в 24-х встречах. Вряд ли в нынешнем сезоне что-то может помешать «Янг Бойз» выиграть золотые медали.

Последние матчи: В последних семи встречах «Янг Бойз» проиграл дважды. 20 января команда в чемпионате Швейцарии уступила «Базелю» (0:1).

А на прошлой неделе швейцарцы дома проиграли «Спортингу» (1:3) и практически лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Даже самые преданные фанаты «Янг Бойз» понимают, что в Лиссабоне реванш меловероятен.

Не сыграют: Бенито, Имери, Камара.

Состояние команды: «Янг Бойз» в ответном матче нужно не просто победить, а выиграть минимум с разницей в два гола. Задача крайне сложная. Стоит отметить, что из последних 10 гостевых встреч «Янг Бойз» проиграл четыре.

«Спортинг» на своем поле выиграл 16 из последних 17 игр. «Янг Бойз» в Лиссабоне нужно прыгнуть выше головы.

Статистика для ставок

В 8 из 10 последних матчей «Спортинг» побеждал с форой (-1.5) гола.

«Янг Бойз» в последних четырех гостевых встречах потерпел одно поражение — 0:1 от «Базеля» 27 января.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа «Спортинга» идет за 1.38, победа «Янг Бойз» — 7.30, ничья — 5.50.

Коэффициенты матча Спортинг — Янг Бойз 1X2Новым игрокам 1.375.607.90Бонус$9500

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Спортинг» прекрасно провел матч в Швейцарии. В ответной встрече лиссабонцы должны снова победить.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз: «Янг Бойз» нужно исправлять ситуацию. Швейцарцы не станут отсиживаться у своих ворот и постараются активнее действовать в атаке. Скорее всего, по силам забить обеим командам.

Ставка: Обе команды забьют за 1.72.