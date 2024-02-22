«Спортинг»
Турнирное положение: «Спортинг» блестяще провел первый матч в Швейцарии. Португальцы победили 3:1 и имеют очень высокие шансы на выход в 1/8 финала. Команда из Лиссабона готовится к ответному поединку в отличном настроении.
В чемпионате Португалии «Спортинг» на данный момент занимает 2-е место в таблице. Отставание от лидирующей «Бенфики» составляет три очка. Но у «Спортинга» есть две игры в запасе.
Последние матчи: В последних четырех матчах с учетом всех турниров у «Спортинга» четыре победы. Удастся ли продлить выигрышную серию до пяти встреч?
Нельзя не отметить мощную атаку «Спортинга». Клуб здорово реализовывает моменты у чужих ворот. В последних четырех играх «Спортинг» забил целых 19 голов.
Не сыграют: Диоманде, Коатес, Паулиньо, Сент Жюст (травма).
Состояние команды: «Спортинг» является одним из претендентов на золото в чемпионате Португалии. В Лиге Европы у команды также хорошие шансы завоевать трофей.
В 8 из 10 последних матчей «Спортинг» побеждал с форой (-1.5) гола. В ответной игре с «Янг Бойз» лиссабонцы вряд ли изменят своему атакующему стилю. Не исключено, что тренерский штаб может частично разбавить состав резервистами.
«Янг Бойз»
Турнирное положение: «Янг Бойз» вылетел в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов, где клуб занял третье место в группе. Швейцарцы играли в одном квартете с «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и «Црвеной Звездой», набрав 4 очка в шести встречах.
В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» лидирует с серьезным отрывом. У клуба 51 очко в 24-х встречах. Вряд ли в нынешнем сезоне что-то может помешать «Янг Бойз» выиграть золотые медали.
Последние матчи: В последних семи встречах «Янг Бойз» проиграл дважды. 20 января команда в чемпионате Швейцарии уступила «Базелю» (0:1).
А на прошлой неделе швейцарцы дома проиграли «Спортингу» (1:3) и практически лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Даже самые преданные фанаты «Янг Бойз» понимают, что в Лиссабоне реванш меловероятен.
Не сыграют: Бенито, Имери, Камара.
Состояние команды: «Янг Бойз» в ответном матче нужно не просто победить, а выиграть минимум с разницей в два гола. Задача крайне сложная. Стоит отметить, что из последних 10 гостевых встреч «Янг Бойз» проиграл четыре.
«Спортинг» на своем поле выиграл 16 из последних 17 игр. «Янг Бойз» в Лиссабоне нужно прыгнуть выше головы.
Статистика для ставок
- В 8 из 10 последних матчей «Спортинг» побеждал с форой (-1.5) гола.
- «Янг Бойз» в последних четырех гостевых встречах потерпел одно поражение — 0:1 от «Базеля» 27 января.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа «Спортинга» идет за 1.38, победа «Янг Бойз» — 7.30, ничья — 5.50.
Коэффициенты матча Спортинг — Янг Бойз
ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.75 соответственно.
Прогноз: «Спортинг» прекрасно провел матч в Швейцарии. В ответной встрече лиссабонцы должны снова победить.
Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.95.
Прогноз: «Янг Бойз» нужно исправлять ситуацию. Швейцарцы не станут отсиживаться у своих ворот и постараются активнее действовать в атаке. Скорее всего, по силам забить обеим командам.
Ставка: Обе команды забьют за 1.72.