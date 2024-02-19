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    Уверенная победа «Ривер Плейта»?

    «Ривер Плейт» — «Банфилд». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Банфилд»
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    «Ривер Плейт»
    В рамках 6-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 19 февраля пройдет матч «Ривер Плейт» — «Банфилд». Начало — 01:15 (мск). «Ривер Плейт» — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за 1 место. Ныне «Ривер Плейт» как раз идет в лидерах.

    При этом оборона команды действует фактически образцово. В 5 матчах турнира она дала результативный сбой всего 1 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Ривер Плейт» расписал мировую с «Атлетико Тукуман» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Ривер Плейт» набрал 13 очков. Да и по игре команда выглядит явно сильнее преследователей.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 13 мяча. Причем в свои ворота «Ривер Плейт» не пропустил ни разу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Ривер Плейт» наверняка постарается продолжить уверенный ход. Игра команды вызывает восхищение.

    При этом предстоящая игра с весьма нестабильным оппонентом — отличная возможность закрепиться в лидерах.

    Стоит отметить, что «Ривер Плейт» традиционно удачно противостоит «Банфилду». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

    «Банфилд»

    Турнирное положение: «Банфилд» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Банфилда» лишь 2 паритета.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: на текущий момент «Банфилд» набрал всего 2 очка. Команда опережает в таблице только аутсайдера «Депортиво Риесту».

    Вот только побеждает команда довольно редко. В текущем турнире побед в активе «Банфилда» не значится.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в своем последнем матче она расписала мировую с «Барракас Сентраль» (0:0).

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник явно сильнее, да и собственных проблем громадье.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» в 5 матчах турнира пропустил всего 1 мяч

    • «Банфилд» в 5 матчах не добыл ни одной победы

    • «Ривер Плейт» забивает чаще всех — 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.85.

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    Прогноз: Хозяева явно намерены закрепиться на 1 месте, а значит, будут активно атаковать.

    «Ривер Плейт» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий турнирный отрезок.

    Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ривер Плейт» пропустит от столь слабого соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.21

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    «Ривер Плейт» — «Банфилд»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Ривер Плейта»?
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