В рамках 6-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 19 февраля пройдет матч «Ривер Плейт» — «Банфилд». Начало — 01:15 (мск). «Ривер Плейт» — «Банфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за 1 место. Ныне «Ривер Плейт» как раз идет в лидерах.

При этом оборона команды действует фактически образцово. В 5 матчах турнира она дала результативный сбой всего 1 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «Ривер Плейт» расписал мировую с «Атлетико Тукуман» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Ривер Плейт» набрал 13 очков. Да и по игре команда выглядит явно сильнее преследователей.

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 13 мяча. Причем в свои ворота «Ривер Плейт» не пропустил ни разу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Ривер Плейт» наверняка постарается продолжить уверенный ход. Игра команды вызывает восхищение.

При этом предстоящая игра с весьма нестабильным оппонентом — отличная возможность закрепиться в лидерах.

Стоит отметить, что «Ривер Плейт» традиционно удачно противостоит «Банфилду». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

«Банфилд»

Турнирное положение: «Банфилд» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

Команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Банфилда» лишь 2 паритета.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на текущий момент «Банфилд» набрал всего 2 очка. Команда опережает в таблице только аутсайдера «Депортиво Риесту».

Вот только побеждает команда довольно редко. В текущем турнире побед в активе «Банфилда» не значится.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Правда, в своем последнем матче она расписала мировую с «Барракас Сентраль» (0:0).

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник явно сильнее, да и собственных проблем громадье.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» в 5 матчах турнира пропустил всего 1 мяч

«Банфилд» в 5 матчах не добыл ни одной победы

«Ривер Плейт» забивает чаще всех — 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.85.

Прогноз: Хозяева явно намерены закрепиться на 1 месте, а значит, будут активно атаковать.

«Ривер Плейт» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий турнирный отрезок.

Ставка: Фора «Ривер Плейта» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ривер Плейт» пропустит от столь слабого соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.21