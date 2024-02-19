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    Сумеет ли «Бока Хуниорс» переиграть «Ланус»?

    «Ланус» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланус» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    В рамках 6-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 19 февраля пройдет матч «Ланус» — «Бока Хуниорс». Начало — 03:30 (мск). «Ланус» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланус»

    Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне «Ланус» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом с атакой у команды не все так гладко. В 5 матчах турнира игроки «Лануса» сумели отличиться всего 6 голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось победить. «Ланус» минимально одолел «Сармьенто Жунин».

    Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Ланус» выиграл трижды. Причем в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Ланус» пропустил трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Ланус» наверняка постарается продолжить подъем в лидирующую группу. Да и фактор своего поля явно поможет.

    Вот только стабильности в игре команды не столь много. «Ланус» при этом способен прибавить, что и доказали последние поединки.

    Стоит отметить, что «Ланус» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорс». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 2 раза при 3 ничьих.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бока Хуниорс» лишь 2 виктории при 3 ничьих.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • Сегодня

    • Состояние команды: на текущий момент «Бока Хуниорс» не показывает всего своего потенциала. Команда явно способна побороться за лидерство.

    Вот только побеждает команда довольно редко. В текущем турнире побед в активе «Бока Хуниорс» всего лишь 2.

    Оборона команды действует почти образцово. А вот с реализацией не все так весело: забито всего 5 мячей в 5 поединках турнира.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс ко всему, «Бока Хуниорс» явно мотивирован подняться поближе к лидерам.

    Статистика для ставок

    • «Ланус» в 5 матчах турнира ни разу не сыграл вничью

    • «Бока Хуниорс» в 5 матчах турнира не потерпел ни одного поражения

    • «Бока Хуниорс» пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — неочевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.74. Ничья оценена в 2.91, а победа соперника — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.37.

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    Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно сыграют на своих козырях.

    «Бока Хуниорс» явно сильнее оппонента, к тому же проводит продуктвиный турнирный отрезок.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.77.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обеим командам удастся хотя бы по разу огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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    «Ланус» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бока Хуниорс» переиграть «Ланус»?
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