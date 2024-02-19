«Ланус»
Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне «Ланус» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом с атакой у команды не все так гладко. В 5 матчах турнира игроки «Лануса» сумели отличиться всего 6 голами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось победить. «Ланус» минимально одолел «Сармьенто Жунин».
Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Ланус» выиграл трижды. Причем в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Ланус» пропустил трижды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Ланус» наверняка постарается продолжить подъем в лидирующую группу. Да и фактор своего поля явно поможет.
Вот только стабильности в игре команды не столь много. «Ланус» при этом способен прибавить, что и доказали последние поединки.
Стоит отметить, что «Ланус» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорс». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 2 раза при 3 ничьих.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.
Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бока Хуниорс» лишь 2 виктории при 3 ничьих.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на текущий момент «Бока Хуниорс» не показывает всего своего потенциала. Команда явно способна побороться за лидерство.
Вот только побеждает команда довольно редко. В текущем турнире побед в активе «Бока Хуниорс» всего лишь 2.
Оборона команды действует почти образцово. А вот с реализацией не все так весело: забито всего 5 мячей в 5 поединках турнира.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс ко всему, «Бока Хуниорс» явно мотивирован подняться поближе к лидерам.
Статистика для ставок
- «Ланус» в 5 матчах турнира ни разу не сыграл вничью
- «Бока Хуниорс» в 5 матчах турнира не потерпел ни одного поражения
- «Бока Хуниорс» пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — неочевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.74. Ничья оценена в 2.91, а победа соперника — в скромные 2.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.37.
Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно сыграют на своих козырях.
«Бока Хуниорс» явно сильнее оппонента, к тому же проводит продуктвиный турнирный отрезок.
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.77.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обеим командам удастся хотя бы по разу огорчить друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.25