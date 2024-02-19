В рамках 6-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины 19 февраля пройдет матч «Ланус» — «Бока Хуниорс». Начало — 03:30 (мск). «Ланус» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланус»

Турнирное положение:: Эта команда привычно сражается за высокие места. Ныне «Ланус» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом с атакой у команды не все так гладко. В 5 матчах турнира игроки «Лануса» сумели отличиться всего 6 голами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось победить. «Ланус» минимально одолел «Сармьенто Жунин».

Вообще, в 5 своих последних матчах турнира «Ланус» выиграл трижды. Причем в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими.

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Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. Причем в свои ворота «Ланус» пропустил трижды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Ланус» наверняка постарается продолжить подъем в лидирующую группу. Да и фактор своего поля явно поможет.

Вот только стабильности в игре команды не столь много. «Ланус» при этом способен прибавить, что и доказали последние поединки.

Стоит отметить, что «Ланус» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорс». Из 5 последних очных поединков команда проиграла 2 раза при 3 ничьих.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

Команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бока Хуниорс» лишь 2 виктории при 3 ничьих.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на текущий момент «Бока Хуниорс» не показывает всего своего потенциала. Команда явно способна побороться за лидерство.

Вот только побеждает команда довольно редко. В текущем турнире побед в активе «Бока Хуниорс» всего лишь 2.

Оборона команды действует почти образцово. А вот с реализацией не все так весело: забито всего 5 мячей в 5 поединках турнира.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс ко всему, «Бока Хуниорс» явно мотивирован подняться поближе к лидерам.

Статистика для ставок

«Ланус» в 5 матчах турнира ни разу не сыграл вничью

«Бока Хуниорс» в 5 матчах турнира не потерпел ни одного поражения

«Бока Хуниорс» пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — неочевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.74. Ничья оценена в 2.91, а победа соперника — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.75 и 1.37.

Прогноз: Гости явно намерены улучшить свое турнирное положение, и явно сыграют на своих козырях.

«Бока Хуниорс» явно сильнее оппонента, к тому же проводит продуктвиный турнирный отрезок.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обеим командам удастся хотя бы по разу огорчить друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.25