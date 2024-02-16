16 февраля в Дублине на стадионе «Талла» в первом туре чемпионата Ирландии сезона 2024 года «Шемрок Роверс» сыграет против «Дандолка». Начало — в 22:45 по мск. «Шемрок Роверс» — «Дандолк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» в прошлом сезоне стал чемпионом Ирландии. И это золото стало для команды четвертым подряд и 21 в их истории, что является национальным рекордом.

«Зелено-белые» выиграли в минувшем первенстве 20 встреч из 36 проведенных и проиграли только четыре раза. В финальной таблице они опередили ближайшего преследователя на семь пунктов.

Последние матчи: «Обручи» уже успели в новом сезоне провести один официальный поединок, обыграв в матче за Суперкубок Ирландии «Сент-Патрикс» со счетом 3:1, позволив сопернику размочить результат лишь в компенсированное к игре время.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «Шемрока» нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Последний раз коллектив из Дублина уходил с поля поверженным еще в августе минувшего года. В новом же году он провел три поединка и все их выиграл. Однако две встречи в этот период носили товарищеский характер и были против клуба из первой ирландский лиги.

«Дандолк»

Турнирное положение: «Дандолк» в прошлом чемпионате Ирландии финишировал лишь на пятой позиции и четвертой еврокубковой строке он проиграл два очка.

Команда смогла выиграть в минувшем первенстве 17 игр из 36 при 12 фиаско. Забила 59 голов при 44 пропущенных.

Последние матчи: «Лилейно-белые» в новом сезоне успели отыграть только три товарняка, в которых обыграли лишь любителей, а «Лонгфорд Таун» и «Дроэде» проиграли 0:1 и 1:2 соответственно.

Не сыграют: На начало сезона лазарет у команды пуст и все основные футболисты находятся в строю.

Состояние команды: О состоянии «Дандолка» в начале сезона судить сложно, но если посмотреть на товарищеские поединки, то стоит насторожиться, ведь в них коллектив выглядел не лучшим образом.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» выиграл у «Дандолка» на своем поле в шести последних очных противостояниях. Причем в четырех случаях всухую

«Дандолк» в гостях проиграл в четырех из шести минувших официальных матчей и смог добиться двух викторий

«Шемрок Роверс» не смог забить всего в двух из 13 своих последних поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Шемрок Роверс» букмекеры дают коэффициент 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа «Дандолка» оценена в 6.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Обручи» в начале сезона продемонстрировали отличный уровень и наверняка уверенно выиграют и в этом поединке. К тому же они на своем поле очень успешно выступают против предстоящего противника.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» с форой (-1) за 1.78.

Прогноз: И также от данного поединка стоит ждать верхового исхода, так как на своем поле «зелено-белые» редко кого отпускают сухим. Да и игра за Суперкубок показала их высокий атакующий потенциал.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.