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    Сочинцы начнут без раскачки

    «Сочи» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Нефтчи» Фергана
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    «Сочи»
    В рамках международного товарищеского турнира 15 февраля пройдет матч «Сочи» — «Нефтчи» Фергана. Начало — 16:00 (мск). «Сочи» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сочи»

    Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 4 контрольных поединков были выиграны 3. Причем южане не сумели одолеть только грозненский «Ахмат» (0:0).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Сочи» переиграли ЦСКА со счетом 2:1.

    В 4 товарищеских матчах сочинцы настреляли уже 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота южане пропустили всего лишь 1 мяч.

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    Победили «Сочи» и софийскую «Славию» (1:0). А вот собственный молодежный состав команда разгромила (3:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Сочи» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с узбеками является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Сочинцы имеют достаточно сильный по именам состав. Да и вообще, южане по игре смотрятся куда ярче соперника.

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана продолжает серию контрольных поединков.

    В 4 товарищеских матчах ферганцы выиграли дважды при двух поражениях.

    Последние матчи: в 4 контрольных встречах забито всего лишь 3 мяча, а вот пропущено 4.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 12/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нефтчи» Фергана не выглядит монолитным коллективом. Фергнацам присуща нестабильность.

    В своем последнем поединке «нефтяники» сумели выиграть. Команда уверенно расправилась с грузинским «Колхети» (2:0).

    Причем до того ферганцы не забивали в 2 матчах к ряду. Более того, «Елимаю» команда уступила разгромно (0:3).

    Статистика для ставок

    • «Сочи» в 4 контрольных матчах добыли 3 виктории

    • «Нефтчи» Фергана забивает в среднем меньше гола за матч

    • «Сочи» в товарищеских матчах пропустили всего 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

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    Прогноз: Сочинцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

    «Сочи» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне южане смотрятся монолитно.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Сочи» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцы начнут без раскачки
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