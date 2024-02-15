«Сочи»
Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 4 контрольных поединков были выиграны 3. Причем южане не сумели одолеть только грозненский «Ахмат» (0:0).
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Сочи» переиграли ЦСКА со счетом 2:1.
В 4 товарищеских матчах сочинцы настреляли уже 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота южане пропустили всего лишь 1 мяч.
Победили «Сочи» и софийскую «Славию» (1:0). А вот собственный молодежный состав команда разгромила (3:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Сочи» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.
При этом предстоящая игра с узбеками является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.
Сочинцы имеют достаточно сильный по именам состав. Да и вообще, южане по игре смотрятся куда ярче соперника.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана продолжает серию контрольных поединков.
В 4 товарищеских матчах ферганцы выиграли дважды при двух поражениях.
Последние матчи: в 4 контрольных встречах забито всего лишь 3 мяча, а вот пропущено 4.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нефтчи» Фергана не выглядит монолитным коллективом. Фергнацам присуща нестабильность.
В своем последнем поединке «нефтяники» сумели выиграть. Команда уверенно расправилась с грузинским «Колхети» (2:0).
Причем до того ферганцы не забивали в 2 матчах к ряду. Более того, «Елимаю» команда уступила разгромно (0:3).
Статистика для ставок
- «Сочи» в 4 контрольных матчах добыли 3 виктории
- «Нефтчи» Фергана забивает в среднем меньше гола за матч
- «Сочи» в товарищеских матчах пропустили всего 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.
Прогноз: Сочинцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.
«Сочи» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне южане смотрятся монолитно.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.
Ставка: Обе не забьют за 2.10