В рамках международного товарищеского турнира 15 февраля пройдет матч «Сочи» — «Нефтчи» Фергана. Начало — 16:00 (мск). «Сочи» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Турнирное положение:: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 4 контрольных поединков были выиграны 3. Причем южане не сумели одолеть только грозненский «Ахмат» (0:0).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Сочи» переиграли ЦСКА со счетом 2:1.

В 4 товарищеских матчах сочинцы настреляли уже 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота южане пропустили всего лишь 1 мяч.

Все прогнозы на футбол

Победили «Сочи» и софийскую «Славию» (1:0). А вот собственный молодежный состав команда разгромила (3:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Сочи» явно настроен продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с узбеками является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Сочинцы имеют достаточно сильный по именам состав. Да и вообще, южане по игре смотрятся куда ярче соперника.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана продолжает серию контрольных поединков.

В 4 товарищеских матчах ферганцы выиграли дважды при двух поражениях.

Последние матчи: в 4 контрольных встречах забито всего лишь 3 мяча, а вот пропущено 4.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нефтчи» Фергана не выглядит монолитным коллективом. Фергнацам присуща нестабильность.

В своем последнем поединке «нефтяники» сумели выиграть. Команда уверенно расправилась с грузинским «Колхети» (2:0).

Причем до того ферганцы не забивали в 2 матчах к ряду. Более того, «Елимаю» команда уступила разгромно (0:3).

Статистика для ставок

«Сочи» в 4 контрольных матчах добыли 3 виктории

«Нефтчи» Фергана забивает в среднем меньше гола за матч

«Сочи» в товарищеских матчах пропустили всего 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в скромные 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

Прогноз: Сочинцы по игре выглядят сильнее соперника, и явно пойдут вперед с первых минут матча.

«Сочи» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и в обороне южане смотрятся монолитно.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся огорчить оппонента.

Ставка: Обе не забьют за 2.10