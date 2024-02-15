«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» не может похвастаться стабильностью. Команда чередует хорошие матчи с неудачными.
В чемпионате Франции клуб на данный момент находится на 6-й строчке. Набрано 35 очков по итогам 21-й встречи. «Ланс» попал в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов. В самом престижном европейском турнире французская команда боролась с «Арсеналом», ПСВ и «Севильей». В итоге «Ланс» занял третье место в квартете.
Коэффициенты матча Ланс — Фрайбург
Последние матчи: «Ланс» радует своих фанатов успешными результатами. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб смог победить «Тулузу» (2:0), «Нант» (1:0) и «Страсбург» (3:1).
Последний раз «Ланс» проигрывал 14 января. Тогда команда дома уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. В последних 10 матчах во всех турнирах у «Ланса» только два поражения.
Состояние команды: «Ланс» хорошо играет дома. На своем поле у команды высокие шансы на победу.
Стоит отметить, что в последних 10 домашних матчах «Ланс» проиграл только один раз.
В последних трех играх «Ланс» пропустил только один мяч. Тренерский штаб смог наладить игру в обороне.
«Фрайбург»
Турнирное положение: В Бундеслиге «Фрайбург» находится лишь на 7-м месте. За 21 встречу клуб набрал 28 очков.
В плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» вышел со второго места в группе. Команда играла в одном квартете с лондонским «Вест Хэмом», «Олимпиакосом» и «Бачкой-Тополой». Немецкий клуб в шести поединках набрал 12 очков.
Последние матчи: «Фрайбург» провалил три последних матча. У команды три поражения подряд. Ранее клуб уступил в Бундеслиге «Вердеру», «Штутгарту» и «Боруссии» Дортмунд. В трех встречах «Фрайбург» пропустил целых 9 голов.
Состояние команды: Команда в целом хорошо начала 2024-й год. Были победы над «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом», а также ничья с «Унионом». Но потом наступил спад.
Три поражения кряду сильно расстроили фанатов. Болельщики верят, что удастся исправиться в игре с «Лансом».
«Фрайбургу» будет сложно одержать победу во Франции. Однако на ничейный результат гости бы охотно согласились. «Ланс» сейчас набрал хороший ход.
Статистика для ставок
- «Ланс» ни разу не сыграл вничью за восемь последних матчей;
- В четырёх последних матчах «Фрайбург» пропустил одиннадцать голов;
- «Фрайбург» не побеждает в гостях с 9 декабря 2023 года.
Ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.87, а победа гостей — в 4.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: Хозяева находятся в отличной форме. «Ланс» нацелен снова победить.
Французский клуб здорово играет на своем поле. А вот «Фрайбург» в гостях успешен далеко не всегда.
Ставка: Победа «Ланса» за 1.75.
Прогноз: Обе команды не станут отсиживаться в обороне. «Ланс» будет доминировать, но «Фрайбург» сможет реализовать свой шанс у чужих ворот.
Ставка: Обе забьют за 1.83