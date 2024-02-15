ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиТитульник Топурии и Волкановски, претендентский бой Сехудо и Двалишвили. Анонс карда UFC 298 Клаудиньо («Зенит»)Первый трофей в году. «Зенит» разнес второй состав «Сантоса» на Кубке равноправия Сборная КатараОтсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026
    Все новости спорта

    «Ланс» добьется победы в домашней встрече

    «Ланс» — «Фрайбург». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Фрайбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    В матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы 15 февраля пройдет матч «Ланс» — «Фрайбург». Начало — 23:00 (мск). «Ланс» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 15 Февраля 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 23:00 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» не может похвастаться стабильностью. Команда чередует хорошие матчи с неудачными.

    В чемпионате Франции клуб на данный момент находится на 6-й строчке. Набрано 35 очков по итогам 21-й встречи. «Ланс» попал в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов. В самом престижном европейском турнире французская команда боролась с «Арсеналом», ПСВ и «Севильей». В итоге «Ланс» занял третье место в квартете.

    Коэффициенты матча Ланс — Фрайбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.773.904.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Ланс» радует своих фанатов успешными результатами. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб смог победить «Тулузу» (2:0), «Нант» (1:0) и «Страсбург» (3:1).

    Последний раз «Ланс» проигрывал 14 января. Тогда команда дома уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. В последних 10 матчах во всех турнирах у «Ланса» только два поражения.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Состояние команды: «Ланс» хорошо играет дома. На своем поле у команды высокие шансы на победу.

    Стоит отметить, что в последних 10 домашних матчах «Ланс» проиграл только один раз.

    В последних трех играх «Ланс» пропустил только один мяч. Тренерский штаб смог наладить игру в обороне.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: В Бундеслиге «Фрайбург» находится лишь на 7-м месте. За 21 встречу клуб набрал 28 очков.

    В плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» вышел со второго места в группе. Команда играла в одном квартете с лондонским «Вест Хэмом», «Олимпиакосом» и «Бачкой-Тополой». Немецкий клуб в шести поединках набрал 12 очков.

    Последние матчи: «Фрайбург» провалил три последних матча. У команды три поражения подряд. Ранее клуб уступил в Бундеслиге «Вердеру», «Штутгарту» и «Боруссии» Дортмунд. В трех встречах «Фрайбург» пропустил целых 9 голов.

  • Прыжок в неизвестность. Как Джесси Лингарда занесло в Южную Корею?
  • Как ФК «Сеул» убедил экс-звезду «МЮ», что переход в корейскую К-лигу — это правильный шаг
  • 11/02/2024

    • Состояние команды: Команда в целом хорошо начала 2024-й год. Были победы над «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом», а также ничья с «Унионом». Но потом наступил спад.

    Три поражения кряду сильно расстроили фанатов. Болельщики верят, что удастся исправиться в игре с «Лансом».

    «Фрайбургу» будет сложно одержать победу во Франции. Однако на ничейный результат гости бы охотно согласились. «Ланс» сейчас набрал хороший ход.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» ни разу не сыграл вничью за восемь последних матчей;

    • В четырёх последних матчах «Фрайбург» пропустил одиннадцать голов;

    • «Фрайбург» не побеждает в гостях с 9 декабря 2023 года.

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.87, а победа гостей — в 4.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Хозяева находятся в отличной форме. «Ланс» нацелен снова победить.

    Французский клуб здорово играет на своем поле. А вот «Фрайбург» в гостях успешен далеко не всегда.

    Ставка: Победа «Ланса» за 1.75.

    Прогноз: Обе команды не станут отсиживаться в обороне. «Ланс» будет доминировать, но «Фрайбург» сможет реализовать свой шанс у чужих ворот.

    Ставка: Обе забьют за 1.83

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руусувуори — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Раонич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свентек — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПАОК — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Сток Сити — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Престон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Плимут — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ланс» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ланс» добьется победы в домашней встрече
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры