В матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы 15 февраля пройдет матч «Ланс» — «Фрайбург». Начало — 23:00 (мск). «Ланс» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» не может похвастаться стабильностью. Команда чередует хорошие матчи с неудачными.

В чемпионате Франции клуб на данный момент находится на 6-й строчке. Набрано 35 очков по итогам 21-й встречи. «Ланс» попал в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов. В самом престижном европейском турнире французская команда боролась с «Арсеналом», ПСВ и «Севильей». В итоге «Ланс» занял третье место в квартете.

Коэффициенты матча Ланс — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.773.904.70Бонус$9500

Последние матчи: «Ланс» радует своих фанатов успешными результатами. У команды трехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб смог победить «Тулузу» (2:0), «Нант» (1:0) и «Страсбург» (3:1).

Последний раз «Ланс» проигрывал 14 января. Тогда команда дома уступила «ПСЖ» со счетом 0:1. В последних 10 матчах во всех турнирах у «Ланса» только два поражения.

Все прогнозы на Лигу Европы

Состояние команды: «Ланс» хорошо играет дома. На своем поле у команды высокие шансы на победу.

Стоит отметить, что в последних 10 домашних матчах «Ланс» проиграл только один раз.

В последних трех играх «Ланс» пропустил только один мяч. Тренерский штаб смог наладить игру в обороне.

«Фрайбург»

Турнирное положение: В Бундеслиге «Фрайбург» находится лишь на 7-м месте. За 21 встречу клуб набрал 28 очков.

В плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» вышел со второго места в группе. Команда играла в одном квартете с лондонским «Вест Хэмом», «Олимпиакосом» и «Бачкой-Тополой». Немецкий клуб в шести поединках набрал 12 очков.

Последние матчи: «Фрайбург» провалил три последних матча. У команды три поражения подряд. Ранее клуб уступил в Бундеслиге «Вердеру», «Штутгарту» и «Боруссии» Дортмунд. В трех встречах «Фрайбург» пропустил целых 9 голов.

Состояние команды: Команда в целом хорошо начала 2024-й год. Были победы над «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом», а также ничья с «Унионом». Но потом наступил спад.

Три поражения кряду сильно расстроили фанатов. Болельщики верят, что удастся исправиться в игре с «Лансом».

«Фрайбургу» будет сложно одержать победу во Франции. Однако на ничейный результат гости бы охотно согласились. «Ланс» сейчас набрал хороший ход.

Статистика для ставок

«Ланс» ни разу не сыграл вничью за восемь последних матчей;

В четырёх последних матчах «Фрайбург» пропустил одиннадцать голов;

«Фрайбург» не побеждает в гостях с 9 декабря 2023 года.

Ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.87, а победа гостей — в 4.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Хозяева находятся в отличной форме. «Ланс» нацелен снова победить.

Французский клуб здорово играет на своем поле. А вот «Фрайбург» в гостях успешен далеко не всегда.

Ставка: Победа «Ланса» за 1.75.

Прогноз: Обе команды не станут отсиживаться в обороне. «Ланс» будет доминировать, но «Фрайбург» сможет реализовать свой шанс у чужих ворот.

Ставка: Обе забьют за 1.83