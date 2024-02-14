В рамках 1/2 финала Кубка Греции 14 февраля пройдет матч ПАОК — «Панатинаикос». Начало — 20:30 (мск). ПАОК — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

Турнирное положение:: Эта команда весьма уверенно выступает в нынешнем чемпионате Греции, занимая 1 место.

В 22 матчах чемпионата ПАОК проиграл всего трижды. При этом атака команды выглядит очень убедительно — 58 забитых мячей.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда расписала боевую мировую с АЕКом (1:1).

В 5 своих последних матчах ПАОК добыл 4 победы при одном паритете. Причем в этих матчах команда пропустила всего 3 раза.

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, команда мечтает выйти в финал Кубка Греции. Да и не так давно ПАОК обыграл «Панатинаикос» в чемпионате (2:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ПАОК явно ориентирован на победу в Кубке Греции.

При этом в первом полуфинальном матче команда явно настроена добыть положительный результат.

Правда, матчи с «Панантинаикосом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» в нынешнем сезоне борется победу в чемпионате Греции.

Нынче клуб из Афин находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в пяти последних встречах добыто 3 победы при одном поражении, причем как раз от ПАОКа.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии «Панатинаикос» вполне способен побороться за трофей.

Афиняне имеют приятную действующую серию из трех побед к ряду.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Панатинаикос» уверенно переиграл «Пансеррайкос» (3:0).

Статистика для ставок

ПАОК не проигрывает афинянам в 3 последних очных встречах

«Панатинаикос» имеет действующую серию из 3 побед

Полмесяца назад ПАОК в чемпионате переиграл афинян (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.28, а победа соперника — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: ПАОК выглядит монолитнее соперника, к тому же играет в родных стенах.

ПАОК в последних матчах выглядит весьма неплохо, к тому же имеет качественный подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа ПАОКа за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды будут активно атаковать и сообразят на двоих больше 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21