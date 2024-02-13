ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86 «Северсталь» в матче с «Локомотивом»Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены» Хосеп ГвардиолаЛига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 10:53
    • Глушаков покинул расположение «Ростова»
    Все новости спорта

    Сумеют ли «браммиз» накрыть «бродяг»?

    «Бирмингем» — «Блэкберн». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Бирмингем Прогнозы на Блэкберн
    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Блэкберн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкберн»
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 13 февраля пройдет матч «Бирмингем» — «Блэкберн». Начало — 22:45 (мск). «Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Бирмингем»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Бирмингем» находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 30 матчах игроки «Бирмингема» сумели отличиться 34 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Блэкберн Роверс

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.703.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться очками. «Бирмингем» уступил «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

    Вообще, в трех своих последних матчах «Бирмингем» не добыл ни одного очка. «Браммиз» еще и вылетели из Кубка Англии, уступив «Лестеру» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Бирмингем» пропустил 8 голов.

    Не сыграют: Дион Сандерсон — травмирован.

    Состояние команды: «Бирмингем» лишь на 3 зачетных пункта опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.

    При этом «браммиз» не забивают уже в трех матчах к ряду. Хотя до того команда имела двухматчевую победную серию.

    Стоит отметить, что «Бирмингем» традиционно неудачно противостоит «Блэкберну». Из 5 последних очных поединков команда выиграла всего лишь однажды при двух поражениях.

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Блэкберн» в нынешнем сезоне не борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 17 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 45 мячей, пропустив в свои ворота 56.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Блэкберн» 2 победы при одной коллизии.

    Не сыграют: Хейден Картер, Харри Пикеринг — травмированы.

  • Лучшее — враг хорошего. Савио совершил огромную ошибку, перейдя из «Жироны» в «Манчестер Сити»
  • Вундеркинду из «Жироны» гораздо лучше будет разрывать Ла Лигу, чем сидеть на скамейке запасных у Пепа Гвардиолы
  • 10/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Блэкберн» явно не блещет стабильностью результатов. «Бродяги» вряд ли поднимутся в топ-6.

    Вот только проблемы в обороне у команды огромные. В 30 матчах чемпионата пропущено уже 56 мячей.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. К тому же «Блэкберн» крайне немиролюбив — всего 3 ничьи.

    Последний очный поединок с «браммиз» принес команде викторию (4:2). Да и вообще, «Блэкберн» потенциально обязан быть, как минимум, в десятке.

    Статистика для ставок

    • «Бирмингем» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Блэкберн» имеет одну из худших оборон в лиге, пропустив 56 мячей

    • «Блэкберн» наряду с «Лестером» реже всех играет в ничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.72, а победа гостей — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Гости имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

    Ставка: Победа «Бирмингема» за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится не у всех.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Осака — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Родина — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Санкт-Пельтен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.43
  • Прогноз на матч Самсунспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вальядолид — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «браммиз» накрыть «бродяг»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры