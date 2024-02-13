В рамках 32-го тура чемпионата Англии 13 февраля пройдет матч «Бирмингем» — «Блэкберн». Начало — 22:45 (мск). «Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Бирмингем» находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды выглядит откровенно бледно. В 30 матчах игроки «Бирмингема» сумели отличиться 34 результативными ударами.

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Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось разжиться очками. «Бирмингем» уступил «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

Вообще, в трех своих последних матчах «Бирмингем» не добыл ни одного очка. «Браммиз» еще и вылетели из Кубка Англии, уступив «Лестеру» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 4 мяча. А вот в свои ворота «Бирмингем» пропустил 8 голов.

Не сыграют: Дион Сандерсон — травмирован.

Состояние команды: «Бирмингем» лишь на 3 зачетных пункта опережает опасную зону. Так что команде срочно нужно побеждать.

При этом «браммиз» не забивают уже в трех матчах к ряду. Хотя до того команда имела двухматчевую победную серию.

Стоит отметить, что «Бирмингем» традиционно неудачно противостоит «Блэкберну». Из 5 последних очных поединков команда выиграла всего лишь однажды при двух поражениях.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» в нынешнем сезоне не борется за повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 17 месте в турнирной таблице.

Команда забила 45 мячей, пропустив в свои ворота 56.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Блэкберн» 2 победы при одной коллизии.

Не сыграют: Хейден Картер, Харри Пикеринг — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Блэкберн» явно не блещет стабильностью результатов. «Бродяги» вряд ли поднимутся в топ-6.

Вот только проблемы в обороне у команды огромные. В 30 матчах чемпионата пропущено уже 56 мячей.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. К тому же «Блэкберн» крайне немиролюбив — всего 3 ничьи.

Последний очный поединок с «браммиз» принес команде викторию (4:2). Да и вообще, «Блэкберн» потенциально обязан быть, как минимум, в десятке.

Статистика для ставок

«Бирмингем» проиграл в 3 своих последних матчах

«Блэкберн» имеет одну из худших оборон в лиге, пропустив 56 мячей

«Блэкберн» наряду с «Лестером» реже всех играет в ничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бирмингем» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.72, а победа гостей — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Гости имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

Ставка: Победа «Бирмингема» за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится не у всех.

Ставка: Обе не забьют за 2.38