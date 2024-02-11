ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС Эрлинг Холанн и Фил Фоден«Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн «Ливерпуль»«Ливерпуль» — «Бёрнли». Онлайн
  • 00:34
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург»
  • 00:08
    • Димитров переиграл Риндеркнеша и сыграет с Хачановым в полуфинале турнира в Марселе
  • 21:31
    • «Сибирь» в овертайме сломила сопротивление «Нефтехимика»
  • 21:18
    • Хачанов уверенно пробился в полуфинал турнира в Марселе
  • 20:45
    • «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ
    Все новости спорта

    «Брест» удержится в зоне Лиги чемпионов

    «Клермон» — «Брест». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 11 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Клермон Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брест»
    11 февраля в 21-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в домашнем поединке сыграет против «Бреста». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. «Клермон» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2024 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 17:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •

    «Клермон»

    Турнирное положение: С 15 набранными очками коллектив Паскаля Гастьяна замыкает турнирную таблицу. От зоны стыков он отстает на балл, а безопасной позиции проигрывает четыре пункта.

    Результативность у «Клермона» самая низкая в лиге — забито всего 14 мячей. Пропустил же они 32 гола в свои ворота.

    Коэффициенты матча Клермон — Брест

    1X2Новым игрокам
  • 3.803.402.08Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В прошлом туре «сине-красные» были разгромлены на выезде «Лиллем» со счетом 0:4. Причем все голы были забиты еще в первой тайме до 40-й минуте. Игровым же днем ранее они расписали дома ничью со «Страсбуром» 1:1.

    Не сыграют: Нападающий Алан Вирджиниус пребывет в лазарете, но он не является игроком основы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Клермон» в этом розыгрыше Лиги 1 добыл всего три виктории и последняя из них была месяц тому назад в гостях над «Нантом» 2:1. И она стала первой за последний девять игр чемпионата. Также в данном отрезке команда трижды сыграла вничью и пять матчей проиграла.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 36 очками идет на заветной третьей позиции, но четвертую опережает всего на балл.

    Забить подопечные Эрика Руа в этом чемпионате смогли 29 голов, а пропустили они в свои ворота 17 мячей, что является четвертым лучшим показателем в лиге.

    Последние матчи: В преддверии этой игры «красно-белые» проиграли в гостях 1:3 «ПСЖ» в Кубке Франции и вылетели из турнира. Отметим, что это фиаско стала для них первым за длительное время. В последнем же матче чемпионата была домашняя ничья 0:0 с соседом по турнирке «Ниццой».

    Не сыграют: Жереми Ле Дордон и Джордан Амави травмированы, а Лилиан Брассье пропусти этот поединок из-за дисквалификации.

  • Судьба Мбаппе и Осимхена, перестройка «Баварии» и новый заход саудитов. Нас ждет эпичное лето
  • Летнее трансферное окно 2024 года обещает быть увлекательным
  • 04/02/2024

    • Состояние команды:В рамках Лиги 1 «Брест» последний раз уступал еще в начале ноября прошлого года. Сейчас же у него 9-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, в которой бретонцы три матча свели вничью и добились шести викторий. Причем в шести случаях данного отрезка они смогли сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Клермон» в этом чемпионате смог выиграть лишь один поединок из десяти и забил только пять мячей

    • «Брест» выиграл три из четырех последних гостевых матчей чемпионата при одной ничьей, которая была с «ПСЖ» 2:2

    • «Брест» не проигрывает «Клермону» в десяти последних очных встречах, выиграв за это время у него шесть раз

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Клермона» букмекеры дают коэффициент 3.87. Ничья оценена в 3.56, а победа «Бреста» оценена в 2.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.24 соответственно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Бреста». И вот почему. Во-первых, бретонцы набрали отличную форму и давно уже не уступают в чемпионате, а во-вторых, «Клермон» для гостей является очень удобным соперником.

    Ставка: победа «Бреста» за 2.10.

    Прогноз: И также здесь еще можно поставить на сухую викторию «Бреста», ведь в родных стенах «Клермон» очень мало забивает и большинство матчей проиграл без забитых мячей, а «Брест» весьма надежен в защите.

    Ставка: «Брест» победит и не пропустит за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Милуоки — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рыбакина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клермон» — «Брест»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Брест» удержится в зоне Лиги чемпионов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры