11 февраля в 21-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в домашнем поединке сыграет против «Бреста». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. «Клермон» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

Турнирное положение: С 15 набранными очками коллектив Паскаля Гастьяна замыкает турнирную таблицу. От зоны стыков он отстает на балл, а безопасной позиции проигрывает четыре пункта.

Результативность у «Клермона» самая низкая в лиге — забито всего 14 мячей. Пропустил же они 32 гола в свои ворота.

Коэффициенты матча Клермон — Брест 1X2Новым игрокам 3.803.402.08Бонус$9500

Последние матчи: В прошлом туре «сине-красные» были разгромлены на выезде «Лиллем» со счетом 0:4. Причем все голы были забиты еще в первой тайме до 40-й минуте. Игровым же днем ранее они расписали дома ничью со «Страсбуром» 1:1.

Не сыграют: Нападающий Алан Вирджиниус пребывет в лазарете, но он не является игроком основы.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Клермон» в этом розыгрыше Лиги 1 добыл всего три виктории и последняя из них была месяц тому назад в гостях над «Нантом» 2:1. И она стала первой за последний девять игр чемпионата. Также в данном отрезке команда трижды сыграла вничью и пять матчей проиграла.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 36 очками идет на заветной третьей позиции, но четвертую опережает всего на балл.

Забить подопечные Эрика Руа в этом чемпионате смогли 29 голов, а пропустили они в свои ворота 17 мячей, что является четвертым лучшим показателем в лиге.

Последние матчи: В преддверии этой игры «красно-белые» проиграли в гостях 1:3 «ПСЖ» в Кубке Франции и вылетели из турнира. Отметим, что это фиаско стала для них первым за длительное время. В последнем же матче чемпионата была домашняя ничья 0:0 с соседом по турнирке «Ниццой».

Не сыграют: Жереми Ле Дордон и Джордан Амави травмированы, а Лилиан Брассье пропусти этот поединок из-за дисквалификации.

Состояние команды:В рамках Лиги 1 «Брест» последний раз уступал еще в начале ноября прошлого года. Сейчас же у него 9-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, в которой бретонцы три матча свели вничью и добились шести викторий. Причем в шести случаях данного отрезка они смогли сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Клермон» в этом чемпионате смог выиграть лишь один поединок из десяти и забил только пять мячей

«Брест» выиграл три из четырех последних гостевых матчей чемпионата при одной ничьей, которая была с «ПСЖ» 2:2

«Брест» не проигрывает «Клермону» в десяти последних очных встречах, выиграв за это время у него шесть раз

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Клермона» букмекеры дают коэффициент 3.87. Ничья оценена в 3.56, а победа «Бреста» оценена в 2.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.24 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем викторию «Бреста». И вот почему. Во-первых, бретонцы набрали отличную форму и давно уже не уступают в чемпионате, а во-вторых, «Клермон» для гостей является очень удобным соперником.

Ставка: победа «Бреста» за 2.10.

Прогноз: И также здесь еще можно поставить на сухую викторию «Бреста», ведь в родных стенах «Клермон» очень мало забивает и большинство матчей проиграл без забитых мячей, а «Брест» весьма надежен в защите.

Ставка: «Брест» победит и не пропустит за 3.25.