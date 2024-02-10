«Вердер»
Турнирное положение:: бременцы находятся на экваторе турнирной таблицы. 9 место — не предел мечтаний, вот только с реализацией имеются сложности.
При этом серия из 2-3 удачных игр позволит «Вердеру» ворваться в зону еврокубков.
Коэффициенты матча Вердер — Хайденхайм
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось минимально переиграть «Майнц». Причем единственный мяч был забит в самом начале поединке.
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Вердер» добыл девять зачетных баллов. Так что от опасной зоны и борьбы за выживание «музыканты» оторвались.
Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. В 3 своих последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.
Не сыграют: Милош Велькович — травма. Дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Вердер» постепенно улучшает свою игру и результаты. Потенциально команда обязана сражаться за попадание в топ-6.
При этом предстоящая игра со скромным «Хайденхаймом» — отличная возможность продолжить победный путь.
Главным достижением клуба стало сохранение в составе ведущего форварда Марвина Дукша. В его активе сейчас значит 9 точных выстрелов в чемпионате.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» — новичок чемпионата Германии, с 24 очками идущий на 10-м месте таблицы.
Команда забила 28, а пропустила 35 мячей.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хайденхайма» одна победа при четырех паритетах.
Не сыграют: Ян-Никлас Бесте — травма. Дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хайденхайм» пока избегает борьбы за выживание. Это и есть основная задача для новичка элиты на текущий чемпионат.
Вот только побеждает новичок нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Правда, в последних матчах команда чаще расписывает мировые соглашения.
Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Зато в двух последних очных поединках «Хайденхайм» обыграл бременцев.
Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече над «Падерборном» (2:0).
Статистика для ставок
- «Вердер» проиграл «Хайденхайму» в 2 последних очных поединках
- «Хайденхайм» имеет четырехматчевую ничейную серию
- «Вердер» выиграл в трех своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.03, а победа гостей — в скромные 4.26.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.79 и 2.18.
Прогноз: Бременцы в последних матчах явно прибавили, и явно пойдут вперед с первых минут домашнего поединка.
«Вердер» явно сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается быстро найти бреши в обороне оппонента.
Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут из Вердера хотя бы один балл. «Хайденхайм» часто выдает отдельные яркие поединки.
Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.03