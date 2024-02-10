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    Бременцы начнут без раскачки

    «Вердер» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Хайденхайм»
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    Марвин Дукш
    В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Вердер» — «Хайденхайм». Начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Февраля 2024 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Вердер»

    Турнирное положение:: бременцы находятся на экваторе турнирной таблицы. 9 место — не предел мечтаний, вот только с реализацией имеются сложности.

    При этом серия из 2-3 удачных игр позволит «Вердеру» ворваться в зону еврокубков.

    Коэффициенты матча Вердер — Хайденхайм

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  • 1.853.854.30Бонус$9500
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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось минимально переиграть «Майнц». Причем единственный мяч был забит в самом начале поединке.

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Вердер» добыл девять зачетных баллов. Так что от опасной зоны и борьбы за выживание «музыканты» оторвались.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. В 3 своих последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.

    Не сыграют: Милош Велькович — травма. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Вердер» постепенно улучшает свою игру и результаты. Потенциально команда обязана сражаться за попадание в топ-6.

    При этом предстоящая игра со скромным «Хайденхаймом» — отличная возможность продолжить победный путь.

    Главным достижением клуба стало сохранение в составе ведущего форварда Марвина Дукша. В его активе сейчас значит 9 точных выстрелов в чемпионате.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» — новичок чемпионата Германии, с 24 очками идущий на 10-м месте таблицы.

    Команда забила 28, а пропустила 35 мячей.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хайденхайма» одна победа при четырех паритетах.

    Не сыграют: Ян-Никлас Бесте — травма. Дисквалифицированных нет.

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  • 07/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хайденхайм» пока избегает борьбы за выживание. Это и есть основная задача для новичка элиты на текущий чемпионат.

    Вот только побеждает новичок нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Правда, в последних матчах команда чаще расписывает мировые соглашения.

    Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Зато в двух последних очных поединках «Хайденхайм» обыграл бременцев.

    Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече над «Падерборном» (2:0).

    Статистика для ставок

    • «Вердер» проиграл «Хайденхайму» в 2 последних очных поединках

    • «Хайденхайм» имеет четырехматчевую ничейную серию

    • «Вердер» выиграл в трех своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.03, а победа гостей — в скромные 4.26.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.79 и 2.18.

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    Прогноз: Бременцы в последних матчах явно прибавили, и явно пойдут вперед с первых минут домашнего поединка.

    «Вердер» явно сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается быстро найти бреши в обороне оппонента.

    Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут из Вердера хотя бы один балл. «Хайденхайм» часто выдает отдельные яркие поединки.

    Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.03

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    «Вердер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Бременцы начнут без раскачки
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