В рамках 21-го тура чемпионата Германии 10 февраля пройдет матч «Вердер» — «Хайденхайм». Начало — 17:30 (мск). «Вердер» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Турнирное положение:: бременцы находятся на экваторе турнирной таблицы. 9 место — не предел мечтаний, вот только с реализацией имеются сложности.

При этом серия из 2-3 удачных игр позволит «Вердеру» ворваться в зону еврокубков.

Коэффициенты матча Вердер — Хайденхайм 1X2Новым игрокам 1.853.854.30Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось минимально переиграть «Майнц». Причем единственный мяч был забит в самом начале поединке.

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Вердер» добыл девять зачетных баллов. Так что от опасной зоны и борьбы за выживание «музыканты» оторвались.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику последних матчей бременцев, то команда явно прибавила в плане надежности своих тылов. В 3 своих последних матчах команда пропустила всего 1 мяч.

Не сыграют: Милош Велькович — травма. Дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Вердер» постепенно улучшает свою игру и результаты. Потенциально команда обязана сражаться за попадание в топ-6.

При этом предстоящая игра со скромным «Хайденхаймом» — отличная возможность продолжить победный путь.

Главным достижением клуба стало сохранение в составе ведущего форварда Марвина Дукша. В его активе сейчас значит 9 точных выстрелов в чемпионате.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» — новичок чемпионата Германии, с 24 очками идущий на 10-м месте таблицы.

Команда забила 28, а пропустила 35 мячей.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Хайденхайма» одна победа при четырех паритетах.

Не сыграют: Ян-Никлас Бесте — травма. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Хайденхайм» пока избегает борьбы за выживание. Это и есть основная задача для новичка элиты на текущий чемпионат.

Вот только побеждает новичок нечасто — 6 викторий в 20 поединках. Правда, в последних матчах команда чаще расписывает мировые соглашения.

Команда способна дать бой кому угодно, однако стабильности ей не хватает. Зато в двух последних очных поединках «Хайденхайм» обыграл бременцев.

Команда не побеждает уже на протяжении полутора месяцев. Правда, была виктория в контрольной встрече над «Падерборном» (2:0).

Статистика для ставок

«Вердер» проиграл «Хайденхайму» в 2 последних очных поединках

«Хайденхайм» имеет четырехматчевую ничейную серию

«Вердер» выиграл в трех своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 4.03, а победа гостей — в скромные 4.26.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.79 и 2.18.

Прогноз: Бременцы в последних матчах явно прибавили, и явно пойдут вперед с первых минут домашнего поединка.

«Вердер» явно сильнее соперника, к тому же в родных стенах явно постарается быстро найти бреши в обороне оппонента.

Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости увезут из Вердера хотя бы один балл. «Хайденхайм» часто выдает отдельные яркие поединки.

Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.03