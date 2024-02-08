Питерский «Зенит» сыграет с китайским «Шанхай Шеньхуа» в рамках Кубка равноправия. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерский коллектив ведет планомерную подготовку ко второй части сезона и уже провел целых пять товарищеских матчей, в четырех из которых выиграл и в одном сыграл вничью. Повержены были «Зенит» (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль». Ничья же была с «Аль-Фатехом» (1:1).

В чемпионате страны «сине-бело-голубы» сейчас располагаются на второй строчке. В активе команды из Санкт-Петербурга 36 очков и она на два пункта отстает от второго «Краснодара» и на четыре балла опережает третье «Динамо».

Действующие чемпионы России смогли 35 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои. Также питерцы уступили в первой четвертьфинальной игре Кубка России «Динамо» (0:1), но у них будет ответная встреча для того, чтобы отыграться.

Все прогнозы на футбол

Чемпионат для «Зенита» возобновится 2 марта матчем против «Спартака». К этому поединку подопечные Сергея Семака и готовятся. Также зенитовцы усилились в это межсезонье специально для того, чтобы выиграть как чемпионат страны, так и Кубок.

«Шанхай Шеньхуа»

«Синие дьяволы» также приступили к подготовке к новому сезону уже под руководством нового главного тренера, российского специалиста Леонида Слуцкого. Команда из Шанхая ставит перед собой высокие цели на новый сезон.

В прошлом голу коллектив из одноименного города стал только пятым. Он набрал 52 балла в 30 встречах и пропустил вперед «Шанхай Порт», «Шаньдун Тайшань», «Чжэцзян Профешионал» и «Чэнду». В итоге команда осталась без международных поединков на этот сезон.

Также в прошлом году «Шанхай Шеньхуа» смог выиграть Кубок Китая. В полуфинале шанхайская команда справилась с «Циндао Хайниу» (1:0), а в финале одолела «Шаньдун Тайшань» (1:0). Уже 25 февраля команду теперь ждет поединок за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт».

От «Шанхай Шеньхуа» большие ожидания в новом сезоне, но сможет ли он их оправдать, покажет только время. Пока что что-то прогнозировать сложно. С приходом Леонида Слуцкого некоторые футболисты покинули коллектив, некоторые, наоборот, пришли, поэтому выводы можно будет делать лишь через время.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.50.

На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают 6.50, ничья оценена в 3.85.

Сделаем ставку на то, что команды смогут забить четыре мяча на двоих.

Также поставим на уверенную победу «Зенита».