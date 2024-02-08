ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Челси» и «Проект Почеттино»: как тяжелый сезон сказывается на тренере, владельцах и команде Хави«Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»? «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 00:44
    • «Байер» вырвал победу у «Штутгарта» и вышел в полуфинал Кубка Германии
    Все новости спорта

    Ждем много голов

    «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок равноправия, 8 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Кубок Равноправия Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо («Зенит»)
    Питерский «Зенит» сыграет с китайским «Шанхай Шеньхуа» в рамках Кубка равноправия. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зенит»

    Питерский коллектив ведет планомерную подготовку ко второй части сезона и уже провел целых пять товарищеских матчей, в четырех из которых выиграл и в одном сыграл вничью. Повержены были «Зенит» (5:1), «Чонбук Моторс» (5:1), «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль». Ничья же была с «Аль-Фатехом» (1:1).

    В чемпионате страны «сине-бело-голубы» сейчас располагаются на второй строчке. В активе команды из Санкт-Петербурга 36 очков и она на два пункта отстает от второго «Краснодара» и на четыре балла опережает третье «Динамо».

    Действующие чемпионы России смогли 35 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои. Также питерцы уступили в первой четвертьфинальной игре Кубка России «Динамо» (0:1), но у них будет ответная встреча для того, чтобы отыграться.

    Все прогнозы на футбол

    Чемпионат для «Зенита» возобновится 2 марта матчем против «Спартака». К этому поединку подопечные Сергея Семака и готовятся. Также зенитовцы усилились в это межсезонье специально для того, чтобы выиграть как чемпионат страны, так и Кубок.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Синие дьяволы» также приступили к подготовке к новому сезону уже под руководством нового главного тренера, российского специалиста Леонида Слуцкого. Команда из Шанхая ставит перед собой высокие цели на новый сезон.

    В прошлом голу коллектив из одноименного города стал только пятым. Он набрал 52 балла в 30 встречах и пропустил вперед «Шанхай Порт», «Шаньдун Тайшань», «Чжэцзян Профешионал» и «Чэнду». В итоге команда осталась без международных поединков на этот сезон.

    Также в прошлом году «Шанхай Шеньхуа» смог выиграть Кубок Китая. В полуфинале шанхайская команда справилась с «Циндао Хайниу» (1:0), а в финале одолела «Шаньдун Тайшань» (1:0). Уже 25 февраля команду теперь ждет поединок за Суперкубок Китая против «Шанхай Порт».

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • 05/02/2024

    • От «Шанхай Шеньхуа» большие ожидания в новом сезоне, но сможет ли он их оправдать, покажет только время. Пока что что-то прогнозировать сложно. С приходом Леонида Слуцкого некоторые футболисты покинули коллектив, некоторые, наоборот, пришли, поэтому выводы можно будет делать лишь через время.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают 6.50, ничья оценена в 3.85.

    Сделаем ставку на то, что команды смогут забить четыре мяча на двоих.

    Также поставим на уверенную победу «Зенита».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Сивасспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Башакшехир — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры