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    «Саарбрюккен» совершит еще одну сенсацию в Кубке?

    «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах. Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    «Гладбах» — фаворит матча
    «Саарбрюккен» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Кубок 07 Февраля 2024 года
    Саарбрюккен
  • Германия. Кубок
    •  Саарбрюккен 22:45 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Саарбрюккен»

    На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Саарбрюккен» прошел «Карслруэ» (2:1), а также сенсационно выбил «Баварию» (2:1) и «Айнтрахт» Франкфурт (2:0).

    По итогам 23-х туров третьего по рангу дивизиона Германии команда занимает 12-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны вылета и отставанием в девять баллов от плей-офф за повышение в классе.

    В своем последнем матче клуб сыграл вничью. В рамках национального первенства он на чужом поле разошелся миром со второй командой «Боруссии» Дортмунд (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при двух ничьих и двух поражениях, так что у хозяев явно не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    На пути в четвертьфинал Кубка Германии «Гладбах» был сильнее «Берсенбрюка» (7:0), «Хайденхайма» (3:1) и «Вольфсбурга» (1:0).

    После 20-ти туров немецкой Бундеслиги команда занимает 13-ю позицию с орывом в 10 очков от зоны вылета и шесть баллов — от зоны плей-офф за право остаться в элите.

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    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках национального первенства он на выезде уступил действующему чемпиону «Баварии» (1:3).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей также не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Боруссию», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Саарбрюккена» оценивается в 4,50, ничья — в 4,05.

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    Гости все же превосходят классом соперника, между которыми расстояние в один дивизион.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Боруссия» Менхенгладбах выиграет за 1,72.

    Еще один вариант ставки — «Гладбах» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь гости превосходят соперника классом, и в шести из семи последних матчей было забито больше 2,5 голов.

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    «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. «Саарбрюккен» совершит еще одну сенсацию в Кубке?
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