«Наполи»
Эта команда текущий сезон проводит явно хуже предыдущего. «Наполи» пребывает на скромном 9 месте в Серии А.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата неаполитанцы настреляли всего 30 мячей.
Коэффициенты матча Наполи — Верона
Предыдущий матч «Наполи» едва ли может записать себе в актив. Команда расписала унылую нулевку с «Лацио».
В этом поединке уже сможет принять участие Хвича Кварацхелия. Грузин отбыл дисквалификацию и рвется в бой.
А вот Виктор Осимхен находится в составе сборной Нигерии на Кубке африканских наций. Так что полностью оптимальным состав неаполитанцев не назовешь.
«Верона»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Верона» находится на 16 месте турнирной таблицы.
А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 22 поединках чемпионата игроки «Вероны» отличились всего 20 раз.
В своем последнем поединке «Верона» добыла лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрозиноне» (1:1).
А вот до того команда дала бой «Роме», хоть и уступила в итоге (1:2). Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.
И уж точно «Верона» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Гости вполне могут воспользоваться проблемами неаполитанцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.48.
На викторию «Вероны» дают — 7.65, ничья оценена — в 4.77.
Наш прогноз — Победа «Вероны» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.