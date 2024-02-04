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    «Наполи» упрется в веронские тылы

    «Наполи» — «Верона». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Серия А, 4 февраля 2024 года

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    Хвича Кварацхелия
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Наполи» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Февраля 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Верона Верона
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    «Наполи»

    Эта команда текущий сезон проводит явно хуже предыдущего. «Наполи» пребывает на скромном 9 месте в Серии А.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата неаполитанцы настреляли всего 30 мячей.

    Коэффициенты матча Наполи — Верона

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    Предыдущий матч «Наполи» едва ли может записать себе в актив. Команда расписала унылую нулевку с «Лацио».

    Все прогнозы на Серию А

    В этом поединке уже сможет принять участие Хвича Кварацхелия. Грузин отбыл дисквалификацию и рвется в бой.

    А вот Виктор Осимхен находится в составе сборной Нигерии на Кубке африканских наций. Так что полностью оптимальным состав неаполитанцев не назовешь.

    «Верона»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Верона» находится на 16 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 22 поединках чемпионата игроки «Вероны» отличились всего 20 раз.

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    • В своем последнем поединке «Верона» добыла лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрозиноне» (1:1).

    А вот до того команда дала бой «Роме», хоть и уступила в итоге (1:2). Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    И уж точно «Верона» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Гости вполне могут воспользоваться проблемами неаполитанцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Вероны» дают — 7.65, ничья оценена — в 4.77.

    Без Осимхена атака неаполитанцев выглядит вяло, к тому же веронцы мотивированы отдалиться от опасной зоны.

    Наш прогноз — Победа «Вероны» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

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    «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» упрется в веронские тылы
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