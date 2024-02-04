«Наполи» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Наполи» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Наполи»

Эта команда текущий сезон проводит явно хуже предыдущего. «Наполи» пребывает на скромном 9 месте в Серии А.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 21 матче чемпионата неаполитанцы настреляли всего 30 мячей.

Коэффициенты матча Наполи — Верона 1X2Новым игрокам 1.404.708.50Бонус$9500

Предыдущий матч «Наполи» едва ли может записать себе в актив. Команда расписала унылую нулевку с «Лацио».

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В этом поединке уже сможет принять участие Хвича Кварацхелия. Грузин отбыл дисквалификацию и рвется в бой.

А вот Виктор Осимхен находится в составе сборной Нигерии на Кубке африканских наций. Так что полностью оптимальным состав неаполитанцев не назовешь.

«Верона»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Верона» находится на 16 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 22 поединках чемпионата игроки «Вероны» отличились всего 20 раз.

В своем последнем поединке «Верона» добыла лишь один балл. Дома команда не сумела переиграть «Фрозиноне» (1:1).

А вот до того команда дала бой «Роме», хоть и уступила в итоге (1:2). Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

И уж точно «Верона» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Гости вполне могут воспользоваться проблемами неаполитанцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.48.

На викторию «Вероны» дают — 7.65, ничья оценена — в 4.77.

Без Осимхена атака неаполитанцев выглядит вяло , к тому же веронцы мотивированы отдалиться от опасной зоны.

Наш прогноз — Победа «Вероны» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.