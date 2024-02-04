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    «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Ставка (к. 3.70) и прогноз на чемпионат Англии 4 февраля 2024 года

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    Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)
    «Арсенал» — «Ливерпуль». Матч пройдет в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги 4 февраля, начало — 19:30 (мск) «Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Февраля 2024 года
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    «Арсенал»

    «Канониры» продолжает изо всех сил бороться за чемпионский титул, но делать это им сложно. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Они на пять пунктов отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

    «Арсенал» 44 раза отправил мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустил только 21. Что касается выступления в других местных турнирах, то лондонцы уступили «Вест Хэму» (1:3) в Кубке английской лиги, а также проиграли «Ливерпулю» (0:2) в Кубке Англии.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль

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    А вот в Лиге чемпионов столичный коллектив выиграл свою группу. Команда из столицы Англии смогла набрать 13 очков с такими соперниками, как ПСВ, «Ланс» и «Севилья». В плей-офф соперником лондонского коллектива станет «Порту».

    Календарь и таблица АПЛ

    В последних играх «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (5:0), а до этого подопечные Микеля Артеты уступили «Фулхэму» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).

    «Ливерпуль»

    «Красные» продолжают борьбу за чемпионский титул и являются главными фаворитами на золотые медали. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 51 очко и располагается на первой позиции в турнирной таблице. Мерсисайдцы на пять пунктов опережают «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе, и «Арсенал».

    «Ливерпуль» смог 51 раз поразить ворота соперников и девятнадцать раз пропустил в свои. Также ливерпульский коллектив пробился в финал Кубка английской лиги, где сразится против «Челси». В Кубке страны ливерпульцы также пробились в 1/8 финала.

    Помимо этого, «Ливерпуль» легко прошел групповой этап Лиги Европы с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом, заняв первое место в группе и пробившись сразу в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

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    • В последней игре подопечные Юргена Клоппа победили «Челси» (4:1), а до этого взяли верх над «Борнмутом» (4:0), «Ньюкаслом» (4:2) и «Бернли» (2:0). Перед этим мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 2.28.

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    На викторию «Ливерпуля» дают 3.05, ничья оценена в 3.70.

    Прогноз: победителя не будет. Делаем ставку на то, что встреча завершится вничью.

    Также поставим на то, что обе команды порадуют болельщиков забитыми мячами.

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
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