«Арсенал» — «Ливерпуль». Матч пройдет в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги 4 февраля, начало — 19:30 (мск) «Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арсенал»

«Канониры» продолжает изо всех сил бороться за чемпионский титул, но делать это им сложно. Сейчас «оружейники» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Они на пять пунктов отстают от лидирующего «Ливерпуля» и имеют одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

«Арсенал» 44 раза отправил мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустил только 21. Что касается выступления в других местных турнирах, то лондонцы уступили «Вест Хэму» (1:3) в Кубке английской лиги, а также проиграли «Ливерпулю» (0:2) в Кубке Англии.

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А вот в Лиге чемпионов столичный коллектив выиграл свою группу. Команда из столицы Англии смогла набрать 13 очков с такими соперниками, как ПСВ, «Ланс» и «Севилья». В плей-офф соперником лондонского коллектива станет «Порту».

Календарь и таблица АПЛ

В последних играх «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (5:0), а до этого подопечные Микеля Артеты уступили «Фулхэму» (1:2) и «Вест Хэму» (0:2), а также сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).

«Ливерпуль»

«Красные» продолжают борьбу за чемпионский титул и являются главными фаворитами на золотые медали. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 51 очко и располагается на первой позиции в турнирной таблице. Мерсисайдцы на пять пунктов опережают «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе, и «Арсенал».

«Ливерпуль» смог 51 раз поразить ворота соперников и девятнадцать раз пропустил в свои. Также ливерпульский коллектив пробился в финал Кубка английской лиги, где сразится против «Челси». В Кубке страны ливерпульцы также пробились в 1/8 финала.

Помимо этого, «Ливерпуль» легко прошел групповой этап Лиги Европы с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом, заняв первое место в группе и пробившись сразу в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

В последней игре подопечные Юргена Клоппа победили «Челси» (4:1), а до этого взяли верх над «Борнмутом» (4:0), «Ньюкаслом» (4:2) и «Бернли» (2:0). Перед этим мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 2.28.

На викторию «Ливерпуля» дают 3.05, ничья оценена в 3.70.

Прогноз: победителя не будет. Делаем ставку на то, что встреча завершится вничью.

Также поставим на то, что обе команды порадуют болельщиков забитыми мячами.