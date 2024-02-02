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    «Бока Хуниорс» начнет без экивоков

    «Бока Хуниорс» — «Сармьенто». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Сармьенто»
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    «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Сармьенто» в рамках 2-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 01:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Сармьенто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бока Хуниорс»

    Эта команда нынче находится на скромном 7 месте турнирной таблицы. Между тем, «Бока Хуниорс» явно намеревается побороться за лидерство.

    Команда способна прибавить в плане игры и результатов. Вот только с реализацией у «Боки» пока не складывается.

    Свой предыдущий поединок команда провела посредственно. «Бока Хуниорс» расписала сухую мировую с «Платенсе».

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    А вот в двух контрольных поединках до этого команда добыла победы. Последовательно были обыграны «Химнасия и Тиро» (1:0) и «Тальерес Кордоба» (2:1).

    Номинальные хозяева явно намерены подняться в таблице. «Бока Хуниорс» уж точно начнет поединок с активных атакующих акций.

    «Сармьенто»

    Эта команда в текущем турнире также стартовала скромно. Впрочем, «Сармьенто» явно будет прибавлять по ходу.

    Прошедший чемпионат команда завершила на 10 месте. Причем в 14 матчах ей удалось отличиться всего 8 голами.

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    • В своем последнем поединке «Сармьенто» не сумел победить. Команда удовлетворилась лишь паритетом с «Тигре» (0:0).

    Да и вообще, последняя виктория случилась еще в начале ноября. При этом оборона команды действует весьма монолитно.

    Гости наверняка будут действовать в привычном ключе. Расчет на надежность своих тылов вполне может оправдаться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боки Хуниорс» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Сармьенто» дают — 5.37, ничья оценена — в 3.40.

    «Бока Хуниорс» явно пойдет вперед с первых минут встречи, и наверняка быстро вскроет оборону соперника.

    Наш прогноз — Победа «Боки Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.36.

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    «Бока Хуниорс» — «Сармьенто»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» начнет без экивоков
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