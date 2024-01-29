«Истанбулспор» сыграет на своем поле с «Самсунспором» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 17:00 мск. «Истанбулспор» — «Самсунспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истанбулспор»

Эта команда нынче сражается за выживание в Суперлиге. «Истанбулспор» на текущий момент находится на последнем 20 месте в таблице.

Главной проблемой команды является невысокий уровень реализации. В 22 матчах чемпионата стамбульцы забили всего 16 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Истанбулспор» по всем статьям уступил «Галатасараю» (1:3).

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А вот до того стамбульцы минимально одолели «Кайсериспор». Да и вообще, результаты команды явно пошли на подъем.

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Стамбульцы явно будут активно атаковать.

«Самсунспор»

Эта команда нынешний сезон проводит не особо продуктивно. «Самсунспор» находится на скромном 14 месте в таблице.

Вот только выигрывает команда нечасто. В 22 матчах в ее активе значится всего лишь 7 викторий в чемпионате.

В своем последнем поединке «Самсунспор» добыл яркую победу. В родных стенах был уверенно обыгран «Кайсериспор» (2:0).

Прибавляет Зеки Явру. Опытный хавбек в минувшем туре записал в свой актив гол и голевую передачу, став героем встречи.

И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Да и не проигрывает команда уже четыре матча к ряду.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Самсунспора» предлагают — 2.10.

На викторию «Истанбулспора» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды ныне находятся на подъеме, и наверняка будут изо всех сил бороться за заветные баллы .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.