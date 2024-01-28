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    «Атлетик» не оставит шансов «Кадису»?

    «Кадис» — «Атлетик» Б. Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 28 января 2024 года

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    «Атлетик» Б
    28 января в рамках 22-го тура испанской Примеры «Кадис» на своем поле сыграет против «Атлетика» Б. Начало игры запланировано на 18:15 по мск. «Кадис» — «Атлетик» Б: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Января 2024 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Кадис»

    Команда выступает не лучшим образом в нынешнем сезоне. «Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе, находясь в зоне вылета. Команда отстает от спасительной 17-й позиции лишь на один балл.

    Стоит отметить, что «Кадис» — худшая команда в лиге по результативности. «Желтые» забили только 15 голов при 31-м пропущенном за 21 встречу. К тому же, в последнее время команда также много пропустила.

    Коэффициенты матча Кадис — Атлетик

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    За последние 5 матчей в Примере «Кадис» трижды проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период команда забила только 2 гола и 8 раз пропустила. В последнем туре «Кадис» уступил «Алавесу» (0:1), пропустив решающий гол на 51-й минуте с пенальти.

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    Несмотря на это, «желтые» не самые худшие в лиге по результатам домашних встреч. Команда занимает 15-е место в лиге по этому показателю, набрав 11 очков из 30-и возможных.

    «Атлетик» Б

    Команда продолжает вести отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. «Атлетик» занимает 5-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе, отставая от 3-ки лидеров чемпионата всего на 3 балла.

    У команды из Бильбао одна из лучших атакующий линий в Примере, ведь «Атлетик» забил 38 голов за 21 встречу в нынешнем сезоне при 21-м пропущенном.

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    • Стоит отметить, что 24-го января «Атлетик» выбил из Кубка Испании «Барселону», обыграл соперника со счетом 4:2. В основное время матча команды сыграли вничью (2:2), а в дополнительном «Атлетик» не оставил шансов «сине-гранатовым».

    Команда из Бильбао и «Кадис» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 5-го тура Примеры «Атлетик» разгромил своего соперника со счетом 3:0, забив все свои голы во 2-м тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетика» Б предлагают — 1.72.

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    На викторию «Кадиса» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.70.

    «Атлетик» куда сильнее «Кадиса», гости набрали хороший ход. Можно предположить, что команда из Бильбао победит, а матч получится результативным.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 2.5 больше за 2.20. Еще один вариант ставки — Победа «Атлетика» Б за 1.72.

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    «Кадис» — «Атлетик» Б: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетик» не оставит шансов «Кадису»?
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