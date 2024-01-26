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    «Ковентри» снова загонит «сов»

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри»
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    «Ковентри»
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Января 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Кубок ФА
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Шеффилд Уэнсдей» там сражается за выживание, находясь на предпоследнем месте.

    Отставание от спасительной 21 позиции составляет 5 очков. Да и побеждают «совы» крайне редко: всего 6 викторий в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шеффилд Уэнсдей» в чемпионате уступил как раз «Ковентри» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ковентри» в последнее время «совам» откровенно не удаются. Три последних очных поединка были проиграны.

    «Совы» проиграли в двух своих последних матчах. Да и вообще, команда имеет заметные сложности в организации игры.

    «Ковентри»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Ковентри» находится на 6 месте в Чемпионшипе.

    Относительно надежно выглядит и оборона команды. В 28 поединках чемпионата в воротах «Ковентри» побывало 30 мячей.

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    • А вот свой последний поединок «Ковентри» запишет себе в актив. Победа над «совами» вышла непростой, но очень важной (2:1).

    Основной задачей команды является попадание в зону стыков. Да и в Кубке Англии «Ковентри» постарается пройти как можно дальше.

    Гости по игре выглядят явно креативнее «сов». Да и недавняя победа в очном поединке, безусловно, прибавит уверенности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ковентри» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.52.

    «Ковентри» совсем недавно переиграл «сов», к тому же по игре выглядит явно монолитнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Ковентри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ковентри» снова загонит «сов»
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