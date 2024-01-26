«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:45 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шеффилд Уэнсдей»

Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Шеффилд Уэнсдей» там сражается за выживание, находясь на предпоследнем месте.

Отставание от спасительной 21 позиции составляет 5 очков. Да и побеждают «совы» крайне редко: всего 6 викторий в 28 матчах.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 3.153.652.25Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шеффилд Уэнсдей» в чемпионате уступил как раз «Ковентри» (1:2).

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Матчи с «Ковентри» в последнее время «совам» откровенно не удаются. Три последних очных поединка были проиграны.

«Совы» проиграли в двух своих последних матчах. Да и вообще, команда имеет заметные сложности в организации игры.

«Ковентри»

Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Ковентри» находится на 6 месте в Чемпионшипе.

Относительно надежно выглядит и оборона команды. В 28 поединках чемпионата в воротах «Ковентри» побывало 30 мячей.

А вот свой последний поединок «Ковентри» запишет себе в актив. Победа над «совами» вышла непростой, но очень важной (2:1).

Основной задачей команды является попадание в зону стыков. Да и в Кубке Англии «Ковентри» постарается пройти как можно дальше.

Гости по игре выглядят явно креативнее «сов». Да и недавняя победа в очном поединке, безусловно, прибавит уверенности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ковентри» предлагают — 2.26.

На викторию «Шеффилд Уэнсдей» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.52.

«Ковентри» совсем недавно переиграл «сов», к тому же по игре выглядит явно монолитнее соперника .

Наш прогноз — Победа «Ковентри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.