24 января в Лейрии пройдет поединок полуфинала Кубка португальской Лиги, в котором «Бенфика» сыграет против «Эшторила». Начало игры — в 22:45 по мск. «Бенфика» — «Эшторил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бенфика»

«Бенфика» вышла в финал благодаря победе в своей группе, где набрала шесть очков и обошла «Аруку» (2:0) и АВС (4:1).

При этом команда также вышла в четвертьфинал Кубка Португалии. В чемпионате страны она занимает вторую строчку с отставанием в один балл от лидера «Спортинга».

Клуб также продолжает выступления в еврокубках, где занял третье место в своей группе Лиги чемпионов, поэтому теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, в котором встретится с «Тулузой».

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 13 поединков во всех турнирах при восьми победах кряду в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

«Эшторил»

«Эшторил» прошел в финал благодаря сенсационной победе в своей группе, где набрал шесть очков и обошел «Порту» (3:1), а также «Лейшоэш» (2:1).

В то же время, команда уже прекратила выступления в Кубке Португалии на стадии 1/8 финала турнира. В чемпионате страны она занимает 15-е место с отрывом в четыре очка от зоны вылета.

В своем последнем матче клуб также потерпел поражение. На своем поле ему не удалось спастись от поражения «Аруке», хотя уже на 2-й минуте он сумел выйти вперед.

На сегодня у коллектива серия поражений в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей 3-14, так что у гостей откровенно провальная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Бенфику», коэффициент на победу которой равен 1,30. Успех «Эшторила» оценивается в 9,00, ничья — в 6,00.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчей «Эшторила» был реализован именно такой сценарий.