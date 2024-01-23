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    «Газовики» переиграют «Стругу»

    «Оренбург» — «Струга». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Струга»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле со «Стругой» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:00 мск. «Оренбург» — «Струга»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оренбург»

    «Газовики» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В РПЛ команда ушла на зимние каникулы на 14 месте.

    Правда, с победами у команды складывается не очень. «Оренбург» выиграл всего лишь трижды в 18 встречах.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде «Оренбург» расписал мировую с «Сочи» (1:1).

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    Да и вообще, забивают «газовики» с огромной натугой. В среднем результативность команды едва превышает гол за матч.

    И уж точно в этой встрече полпред РПЛ будет активно атаковать. «Оренбург» постарается начать серию контрольных матчей с победы.

    «Струга»

    Эта команда нынешний сезон проводит великолепно. В своем чемпионате «Струга» ушла на паузу во главе таблицы.

    Причем «Струга» не любит мировые. Их у команды просто нет: в 18 матчах 13 побед при пяти коллизиях.

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    • В своем последнем поединке команда добыла три зачетных балла. «Струга» в родных стенах одолела «Брегальницу» (2:1).

    Как и у россиян, у номинальных гостей наблюдается недостаток игровой практики. Этот фактор явно повлияет на действия игроков.

    «Струга» явно постарается сыграть первым номером. Македонцы уж точно не испытывают робости перед одним из аутсайдеров РПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Струги» дают — 3.30, ничья оценена — в 4.00.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, «газовики» наверняка проявят высокую атакующую активность.

    Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.60.

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    «Оренбург» — «Струга»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. «Газовики» переиграют «Стругу»
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