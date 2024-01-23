Гвинея — Сенегал. Матч пройдет в рамках группового турнира Кубка Африки 23 января, начало — 20:00 (мск) Гвинея — Сенегал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гвинея

После двух матчей в активе сборной Гвинеи четыре очка в группе С, и она очень близка к тому, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Кубка африканских наций.

В первом матче команда сыграла вничью с Камеруном (1:1). Уже на 10-минуте лидер атак гвинейцев Мохамед Байо открыл счет в матче, но удержать победу не получилось, противник сравнял счет после перерыва.

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Вторая игра получилась намного удачнее, и Гвинее удалось обыграть Гамбию со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник греческого «Атромитоса» Агибу Камара.

Все прогнозы на футбол

Состав у Гвинеи довольно крепкий, немало футболистов из французского чемпионата, но главная звезда сейчас нападающий Серу Гирасси из «Штутгарта» пока травмирован, а его удачно на острие атаки заменяет форвард «Гавра» Мохамед Байо.

Сенегал

Сборная этой страны уже обеспечила себе выход из группы, набрав шесть из шести возможных очков. Для нее теперь единственный вопрос, она займет первое или второе место в группе.

В первом матче Кубка Африки была легко обыграна Гамбия со счетом 3:0. Героем встречи стал полузащитник «Меца» Ламине Камара, оформивший дубль. Незадолго до отъезда на турнир он сделал покер в чемпионате Франции.

Еще один гол в том матче на счету Папе Гейе. Во втором туре Сенегалу удалось обыграть своего главного конкурента сборную Камеруна со счетом 3:1, полностью переиграв ее по всем показателям.

Голы в том матче за Сенегал забивали Исмаила Сарр, Хабиб Диалло и ветеран Садио Мане. Традиционно в составе сборной много футболистов из сильных европейских клубов и сборная причисляется к числу главных фаворитов турнира. Напомним, она действующий обладатель титула.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры дают на победу Гвинеи — 4,10, на Сенегал — 2,27, а на ничью — 2,80.

Обе сборные близки к выходу из группы и их вполне устроит ничейный результат, который к тому же не даст выйти принципиальному сопернику Камеруну.

Нашим прогнозом и ставкой в этой встрече будет ничья за 2,80.

Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу Гвинеи за 4,10. Она очень организованная команда и вполне способна добыть три очка.