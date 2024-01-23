23 января в Лейрии пройдет поединок полуфинала Кубка португальской Лиги, в котором «Брага» сыграет против «Спортинга». Начало игры — в 22:45 по мск. «Брага» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брага»

«Брага» вышла в финал благодаря победе в своей группе, где набрала четыре очка и обошла «Казу Пиа» (1:1) и «Насьонал» (3:1).

При этом команда уже вылетела из Кубка Португалии. На стадии 1/8 финала она на выезде потерпела поражение от «Бенфики» (2:3), хотя забила два мяча.

В то же время, клуб продолжает выступления в еврокубках, где занял третье место в своей группе Лиги чемпионов, поэтому теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, в котором сыграет с «Карабахом».

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев довольно заурядная форма.

«Спортинг»

«Спортинг» прошел в финал благодаря победе в своей группе, где набрал шесть очков и обошел «Фаренсе» (4:2), а также «Тонделу» (2:1).

Кроме того, команда продолжает выступления в Кубке Португалии, где в 1/8 финала турнира ей ожидает противостояние с «Лейрией» на выезде.

Помимо того, клуб не прекратил выступления в еврокубках, где занял второе место в группе, уступив первое «Аталанте», поэтому теперь сыграет в стыковых матчах против «Янг Бойз».

На сегодня у коллектива победная серия в восемь поединков во всех турнирах, где пропустили всего три мяча, так что у гостей отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Браги» оценивается в 5,31, ничья — в 3,77.

В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,83.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,49, ведь в четырех последних матчах «Спортинга» был реализован именно такой сценарий.