«Брага»
«Брага» вышла в финал благодаря победе в своей группе, где набрала четыре очка и обошла «Казу Пиа» (1:1) и «Насьонал» (3:1).
При этом команда уже вылетела из Кубка Португалии. На стадии 1/8 финала она на выезде потерпела поражение от «Бенфики» (2:3), хотя забила два мяча.
В то же время, клуб продолжает выступления в еврокубках, где занял третье место в своей группе Лиги чемпионов, поэтому теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, в котором сыграет с «Карабахом».
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев довольно заурядная форма.
«Спортинг»
«Спортинг» прошел в финал благодаря победе в своей группе, где набрал шесть очков и обошел «Фаренсе» (4:2), а также «Тонделу» (2:1).
Кроме того, команда продолжает выступления в Кубке Португалии, где в 1/8 финала турнира ей ожидает противостояние с «Лейрией» на выезде.
Помимо того, клуб не прекратил выступления в еврокубках, где занял второе место в группе, уступив первое «Аталанте», поэтому теперь сыграет в стыковых матчах против «Янг Бойз».
На сегодня у коллектива победная серия в восемь поединков во всех турнирах, где пропустили всего три мяча, так что у гостей отличная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Спортинг», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Браги» оценивается в 5,31, ничья — в 3,77.
В шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,83.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,49, ведь в четырех последних матчах «Спортинга» был реализован именно такой сценарий.