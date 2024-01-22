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    Катар снова победит

    Катар — Китай. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 22 января 2024 года

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    Сборная Катара
    Катар сыграет на своем поле с Китаем в рамках 3-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. Катар — Китай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 22 Января 2024 года
    Катар
  • Доха
    •  Катар 18:00 Китай Китай
  • Пекин
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    Катар

    Эта команда уже обеспечила себя 1 место в группе. Катарцы набрали 6 очков из шести возможных, не пропустив в свои ворота ни разу.

    С реализацией у команды также относительный порядок. В двух матчах группового этапа сборная Катара забила 4 мяча.

    Коэффициенты матча Катар — Китай

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    В своем предыдущем поединке команда добыла непростые три очка. Катар с минимальным счетом одолел таджиков.

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    Матчи с китайцами даются команде непросто. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись викториями.

    В этой встрече Катар уж точно не собирается расслабляться. Команда мотивирована выиграть все матчи в группе.

    Китай

    Китайцы сейчас находятся на 2 месте в группе. Правда, в заключительном туре проигрывать им никак нельзя.

    Сборная Поднебесной на турнире еще ни разу не забила. Зато и в графе пропущенных мячей у китайцев гордый ноль.

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  • 19/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела неплохо. Китай расписал сухую мировую со сборной Ливана.

    А вот до того команда не сумела переиграть Таджикистан (0:0). Так что теперь придется сильно напрячься, дабы отобрать очки у Катара.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Расчет китайцев будет на успехи в контрвыпадах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 2.15.

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    На викторию Китая дают — 3.57, ничья оценена — в 3.27.

    Катарцы сильнее соперника, и уж точно постараются победить во всех матчах группового этапа.

    Наш прогноз — Победа Катара. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    Катар — Китай: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Катар снова победит
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