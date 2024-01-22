Катар сыграет на своем поле с Китаем в рамках 3-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. Катар — Китай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Катар

Эта команда уже обеспечила себя 1 место в группе. Катарцы набрали 6 очков из шести возможных, не пропустив в свои ворота ни разу.

С реализацией у команды также относительный порядок. В двух матчах группового этапа сборная Катара забила 4 мяча.

Коэффициенты матча Катар — Китай 1X2Новым игрокам 2.153.303.75Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда добыла непростые три очка. Катар с минимальным счетом одолел таджиков.

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Матчи с китайцами даются команде непросто. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись викториями.

В этой встрече Катар уж точно не собирается расслабляться. Команда мотивирована выиграть все матчи в группе.

Китай

Китайцы сейчас находятся на 2 месте в группе. Правда, в заключительном туре проигрывать им никак нельзя.

Сборная Поднебесной на турнире еще ни разу не забила. Зато и в графе пропущенных мячей у китайцев гордый ноль.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Китай расписал сухую мировую со сборной Ливана.

А вот до того команда не сумела переиграть Таджикистан (0:0). Так что теперь придется сильно напрячься, дабы отобрать очки у Катара.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Расчет китайцев будет на успехи в контрвыпадах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 2.15.

На викторию Китая дают — 3.57, ничья оценена — в 3.27.

Катарцы сильнее соперника, и уж точно постараются победить во всех матчах группового этапа .

Наш прогноз — Победа Катара. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.