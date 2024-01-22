ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу Петр ЯнЯн рискует проиграть Ядонгу. Отказ «Беспощадного» от тренировок в США большая ошибка «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 5:0. Онлайн
  • 06:50
    • Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей
  • 00:51
    • «Милан» вырвал победу в игре с «Удинезе»
  • 00:40
    • «ПСЖ» разгромил «Орлеан» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
  • 22:25
    • «Байер» вырвал победу у «Лейпцига»
  • 21:59
    • «Рома» победила «Верону» в первом матче под руководством Де Росси
  • 19:40
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн»
    Все новости спорта

    Справится ли «Атлетико» с «Гранадой»?

    «Гранада» — «Атлетико». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Примера, 22 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората («Атлетико»)
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 января, начало — в 23:00 мск. «Гранада» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Января 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •

    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, выступает в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в двадцати матчах добыл только две победы, пять раз сыграл вничью и тринадцать раз проиграл.

    Команда смогла 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 41 мяч. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь одиннадцать очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на пять пунктов отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Севилья».

    Коэффициенты матча Гранада — Атлетико

    1X2Новым игрокам
  • 5.004.051.70Бонус$9500
    •

    В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре подопечные Александера Медины проиграли «Бетису» (0:1), а до этого переиграли «Кадис» (2:0), но уступили «Севилье» (0:3) и «Сельте» (0:1). Перед этим также была ничья с «Атлетиком» (1:1).

    «Атлетико»

    Мадридская команда уже вряд ли сможет навязать борьбу за золотые медали в этом сезоне. Мадридцы в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 38 пунктов.

    Сейчас столичная команда уже намного отстает от лидирующих «Жироны» и «Реала», но на три пункта от «Барселоны» и «Атлетика», с которыми будет борьба за зону Лиги чемпионов. Коллектив из столицы Испании смог 39 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил 23 мяча.

  • Новая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • Отказавшийся от сборной Бразилии тренер может привести «Лос Бланкос» к беспрецедентному успеху
  • Вчера

    • Также «Атлетико» уверенно вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Команда стала первой в своей группе, а соперниками были «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». В Кубке Испании коллектив переиграл «Реал» (4:2) и вышел в четвертьфинал, а вот в полуфинале Суперкубка уступила тому же «Реалу» (3:5).

    В последних играх чемпионата страны подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Жироне» (3:4), а в родных стенах переиграли «Севилью» (1:0) и сыграли вничью с «Хетафе» (3:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Гранады» дают 5.10, ничья оценена в 4.10.

    Прогноз: победа «Атлетико».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Пеннингтон — Силва
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Стрикленд — Дю Плесси
  • Бокс
  • Сегодня в 08:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сохар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Пари НН — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ивердон — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марокко — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Атлетико» с «Гранадой»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры