«Гранада»
Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, выступает в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в двадцати матчах добыл только две победы, пять раз сыграл вничью и тринадцать раз проиграл.
Команда смогла 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 41 мяч. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь одиннадцать очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на пять пунктов отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Севилья».
Коэффициенты матча Гранада — Атлетико
В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».
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В последней игре подопечные Александера Медины проиграли «Бетису» (0:1), а до этого переиграли «Кадис» (2:0), но уступили «Севилье» (0:3) и «Сельте» (0:1). Перед этим также была ничья с «Атлетиком» (1:1).
«Атлетико»
Мадридская команда уже вряд ли сможет навязать борьбу за золотые медали в этом сезоне. Мадридцы в настоящий момент занимают пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 38 пунктов.
Сейчас столичная команда уже намного отстает от лидирующих «Жироны» и «Реала», но на три пункта от «Барселоны» и «Атлетика», с которыми будет борьба за зону Лиги чемпионов. Коллектив из столицы Испании смог 39 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил 23 мяча.
Также «Атлетико» уверенно вышло в плей-офф Лиги чемпионов. Команда стала первой в своей группе, а соперниками были «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик». В Кубке Испании коллектив переиграл «Реал» (4:2) и вышел в четвертьфинал, а вот в полуфинале Суперкубка уступила тому же «Реалу» (3:5).
В последних играх чемпионата страны подопечные Диего Симеоне на выезде уступили «Жироне» (3:4), а в родных стенах переиграли «Севилью» (1:0) и сыграли вничью с «Хетафе» (3:3).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.70.
На викторию «Гранады» дают 5.10, ничья оценена в 4.10.
Прогноз: победа «Атлетико».
Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.