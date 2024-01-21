Оман сыграет с Таиландом в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 21 января, начало — в 17:30 мск. Оман — Таиланд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Оман

Оман в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против Саудовской Аравии (1:2) он потерпел разгром, пропустив два мяча.

В отборе на ЧМ-2026 команда стартовала с переменным успехом, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка из шести, благодаря чему идет на третьем месте.

Перед стартом на Кубке Азии команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она с минимальным результатом переиграла на выезде ОАЭ (1:0).

Все прогнозы на футбол

В последних пяти поединках во всех турнирах, включая контрольные игры, коллектив чередует поражения с победами, причем первых больше — три, так что у него явно не лучшая форма.

Таиланд

В первом туре группового раунда Таиланд одержал уверенную победу над Киргизстаном (2:0), и теперь занимает первое место в группе, опережая Саудовскую Аравию по разнице мячей.

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала так же, как и соперник, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка и занимает вторую строчку.

А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела разгромное поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Японии (0:5), пропустив пять безответных мячей.

В семми последних поединках во всех турнирах, включая контрольные матчи, коллектив одержал только две победы при четырех поражениях, так что у гостей также не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Оман, коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех Таиланда оценивается в 4,10, ничья — в 3,45.

В пяти из восьми последних матчей номинальные хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — Оман выиграет за 1,98.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в трех из четырех последних матчей Таиланда был реализован именно такой сценарий.