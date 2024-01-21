Оман
Оман в стартовом туре группового раунда Кубка Азии потерпел поражение. В матче против Саудовской Аравии (1:2) он потерпел разгром, пропустив два мяча.
В отборе на ЧМ-2026 команда стартовала с переменным успехом, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка из шести, благодаря чему идет на третьем месте.
Перед стартом на Кубке Азии команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она с минимальным результатом переиграла на выезде ОАЭ (1:0).
В последних пяти поединках во всех турнирах, включая контрольные игры, коллектив чередует поражения с победами, причем первых больше — три, так что у него явно не лучшая форма.
Таиланд
В первом туре группового раунда Таиланд одержал уверенную победу над Киргизстаном (2:0), и теперь занимает первое место в группе, опережая Саудовскую Аравию по разнице мячей.
В отборе на чемпионат мира 2026 года команда стартовала так же, как и соперник, ведь в двух стартовых турах группового раунда набрала три очка и занимает вторую строчку.
А вот перед стартом на Кубке Азии команда потерпела разгромное поражение. В рамках товарищеской встречи она проиграла на выезде Японии (0:5), пропустив пять безответных мячей.
В семми последних поединках во всех турнирах, включая контрольные матчи, коллектив одержал только две победы при четырех поражениях, так что у гостей также не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Оман, коэффициент на победу которого равен 1,98. Успех Таиланда оценивается в 4,10, ничья — в 3,45.
В пяти из восьми последних матчей номинальные хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — Оман выиграет за 1,98.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в трех из четырех последних матчей Таиланда был реализован именно такой сценарий.