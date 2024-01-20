«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 16:00 мск. «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Райо Вальекано»

Эта команда нынче обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Райо Вальекано» сейчас осел на 11 строчке.

Главной проблемой команды является слабоватый уровень реализации. В 19 матчах чемпионата забито всего 18 мячей.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 1.903.454.50Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» вылетел из Кубка Испании, уступив «Жироне» (1:3).

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Поединки против «Лас-Пальмаса» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних матчей выиграно два при трех ничьих.

Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и соперник также не особо блещет в плане реализации.

«Лас-Пальмас»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Лас-Пальмас» находится на 9 месте в таблице, серьезно оторвавшись от зоны вылета.

Оборона команды напоминает бетон. В 20 поединках испанского чемпионата пропущено всего лишь 17 мячей.

В своем последнем поединке «Лас-Пальмас» добыл яркую победу. В родных стенах команда разгромила «Вильярреал» (3:0).

Отметив хавбека Кириана Родригеса. На его счету дубль в последнем матче, а вообще он отличился уже пятью мячами в Примере.

После вылета из Кубка Испании команда вполне может сосредоточиться на чемпионате. Гости явно постараются, как минимум, выстоять.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 1.96.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.55.

Обе команды проводят неплохой сезон, и уж точно постараются поднатореть в плане реализации .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.