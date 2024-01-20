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    «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Примера, 20 января 2024 года

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    Радамель Фалькао
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Лас-Пальмасом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 16:00 мск. «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2024 года
    Райо Вальекано
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    «Райо Вальекано»

    Эта команда нынче обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Райо Вальекано» сейчас осел на 11 строчке.

    Главной проблемой команды является слабоватый уровень реализации. В 19 матчах чемпионата забито всего 18 мячей.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Лас-Пальмас

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» вылетел из Кубка Испании, уступив «Жироне» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Поединки против «Лас-Пальмаса» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних матчей выиграно два при трех ничьих.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Да и соперник также не особо блещет в плане реализации.

    «Лас-Пальмас»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Лас-Пальмас» находится на 9 месте в таблице, серьезно оторвавшись от зоны вылета.

    Оборона команды напоминает бетон. В 20 поединках испанского чемпионата пропущено всего лишь 17 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Лас-Пальмас» добыл яркую победу. В родных стенах команда разгромила «Вильярреал» (3:0).

    Отметив хавбека Кириана Родригеса. На его счету дубль в последнем матче, а вообще он отличился уже пятью мячами в Примере.

    После вылета из Кубка Испании команда вполне может сосредоточиться на чемпионате. Гости явно постараются, как минимум, выстоять.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 4.46, ничья оценена — в 3.55.

    Обе команды проводят неплохой сезон, и уж точно постараются поднатореть в плане реализации.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.39.

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    «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой обмен!
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