«Генк» примет «Серкль Брюгге» в 21-м туре чемпионата Бельгии. Начало встречи запланировано на 20 января в 18:00 по московскому времени. «Генк» — «Серкль Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Генк»

«Генк» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Однако серебряных призеров прошлого сезона активно преследует «Брюгге». У обоих коллективов по 34 очка.

В период новогодних каникул «Генк» провел два спарринга и результаты вышли разными. Бельгийцы разгромили швейцарский «Лугано» со счетом 4:0, а через пару дней проиграли «Падерборну» (1:2).

«Генк» занимает второе место в чемпионате по результативности. Команда оформила 41 гол в 20-ти матчах. Больше только у лидера таблицы — «Юниона» (44 мяча).

Все прогнозы на футбол

У подопечных Ваутера Вранкена 3 победы в 5-ти последних матчах чемпионата. «Генк» сыграл вничью с «Гентом» (2:2), обыграл «Эйпен» (3:1) и «Кортрейк» (4:0), затем уступил «Андерлехту» (1:2), а в крайнем туре разгромил чемпиона страны — «Антверпен» (3:0).

«Серкль Брюгге»

Эта команда претендует на попадание в первую шестерку, что позволит «зелено-черным» побороться за места в Лиге Чемпионов или Лиге Европы в раунде плей-офф. Сейчас «Серкль Брюгге» находится на седьмом месте (31 очко) и отстает всего на один балл от шестой позиции, которую занимает «Антверпен».

На зимнюю паузу «Серкль Брюгге» ушел после матча с «Андерлехтом», в котором подопечным Мирона Муслича так и не удалось отличиться забитым мячом — 0:2. «Зелено-черные» проиграли в третий раз за последние пять туров. На этом отрезке у команды также были две победы — над «Хеверли Лувен» (2:1) и «Кортрейком» (3:0).

Ничья в матчах с «Серкль Брюгге» — крайне редкое явление. В 20-ти турах эта команда лишь раз разделила очки с соперником, 9 раз потерпела поражение, а общее число побед достигло 10-ти.

В январе «Серкль Брюгге» сыграл два товарищеских матча, добившись побед в обоих из них. Подопечные Муслича обыграли вторую команду «Монако» (1:0), а также взяли верх над дублем «Ниццы» (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Генка» предлагают поставить за 1.85.

На успех «Серкль Брюгге» дают 3.90, ничья оценена в 3.95.

В 5-ти последних матчах с участием «Генка» было забито 3 и более мячей. Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) за 2.40.

Также предлагаем рассмотреть вариант ставки на общую уверенную победу «Генка».